Что мы слушали в январе: «песня мести» Майли Сайрус, «Gloria» Сэма Смита, Игги Поп и все-все-все

Мак ДеМарко

О работе над альбомом «Five Easy Hot Dogs»:

В некоторых местах я пробыл дольше, чем в других, некоторые из них я знал из прошлого, другие — практически не знал. Я все время старался чем-то занять себя. Если бы я не знал, что происходит в городе, я бы просто ходил по нему, пока кто-нибудь меня не узнал, и уходил оттуда. Таким образом я познакомился со многими интересными людьми и получил кучу крутых впечатлений. В нашей хижине, вероятно, могли бы уснуть около 20 человек, но вместо этого там был только я — отказывающийся от никотина, с кучей животных-таксидермистов повсюду. Никаких других людей, вероятно, на протяжении 50 миль в любом направлении. Ужасная идея. Я продержался одну ночь и на следующий день вернулся в Лос-Анджелес.

Когда я впервые вернулся домой, мне показалось, что я отказался от своей идеи и не смог закончить то, что пытался сделать. Это все дерьмо собачье. Природа рипинга, записи и путешествий таким образом не очень подходит для того, чтобы сидеть сложа руки и планировать или думать о том, что именно я собирался сделать. У меня никогда не было на уме ни звука, ни темы, ни чего-либо еще, я просто начинал записывать. К счастью, все коллекции записей этого периода пожимают друг другу руки, в них есть настоящая музыкальная идентичность. Эта запись звучит так, как будто ты вот так катаешься по кругу. Я надеюсь, вам понравится.