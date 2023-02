Что мы слушали в январе: «песня мести» Майли Сайрус, «Gloria» Сэма Смита, Игги Поп и все-все-все

Tesla Boy — «Hate»

В непростое время нам всем нужна стабильность — и Tesla Boy в этом отлично помогают, подавая хороший пример того, как с этой стабильностью можно (и нужно!) обращаться. Традиционный электропоп на традиционном для группы музыканта Антона Севидова английском: к нему москвичи вернулись с синглом «She Took My Money» в октябре 2022-го — впервые после русскоязычного альбома «Андропов» 2020 года, который теперь кажется скорее исключением из правил. «Hate is in the air», но без «hate» — а скорее интеллигентно и между строк.