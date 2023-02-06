Что мы слушали в январе: «песня мести» Майли Сайрус, «Gloria» Сэма Смита, Игги Поп и все-все-все

Для 19-го сольного альбома фронтмен The Stooges собрал сессионную супергруппу, пригласив к участию басиста «Guns N’ Roses» и барабанщика «Red Hot Chili Peppers» (и это далеко не полный список!). Чтобы записать пятую студийную пластинку, Мак ДеМарко отправился в чисто американское путешествие на машине и жил в хижине в штате Юта. А победители «Евровидения»-2021 Måneskin часами слушали «Radiohead», чтобы «стать очень сосредоточенными на создании очень специфического мира для каждой песни» на своей первой международной пластинке. Музыкальный обозреватель «Собака.ru» Даша Гладких рассказывает, чем еще запомнилось начало 2023 года.
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Iggy Pop — «Every Loser»
Для своего 19-го (!) сольного альбома фронтмен The Stooges объединился с продюсером Эндрю Уоттом и собрал супергруппу: в записи приняли участие басист «Guns N’ Roses» Дафф Маккаган, барабанщик «Red Hot Chili Peppers» Чед Смит, гитарист «Pearl Jam» Стоун Госсард, барабанщики «Foo Fighters» и «blink-182» Тейлор Хокинс и Трэвис Баркер, а также другие известные музыканты, которые выросли, слушая Игги Попа. NME назвал «Every Loser» «современным возрождением первобытного панка от единственного музыканта, имеющего на это право», а American Songwriter констатировал: получился «властный и мощный», но «в первую очередь веселый» альбом. Рецензирует пластинку и сам Игги, вынося в заголовок часть строчки из трека «Comments»: «Каждому неудачнику нужно немного радости».
Sam Smith — «Gloria»
Войдя в 30-летие, Сэм Смит совершает личную революцию: ослепительную, роскошную, утонченную, неожиданную, временами волнующую, остро звучащую — это новая глава не только его творчества, но и жизни. Тексты посвящены темам секса, лжи, страсти, намовыражения и несовершенств. По признанию музыканта, работа над альбомом «ощущалась как совершеннолетие» и помогла ему «пережить некоторые темные времена», став неким маяком: «Создание этого музыкального произведения было волшебным во всех отношениях, и, отдавая вам эту пластинку, я отдаю вам часть своего сердца и души». Рецензируя «Gloria», Ник Левин из NME назвал ее «действительно самой удивительной и приносящей удовлетворение, жизненно важной работой» в карьере Смита, поставив на одну «полку» к классическому альбому Джорджа Майкла «Older» 1996 года.
Mac DeMarco — «Five Easy Hot Dogs»
Свои «пять легких хот-догов» — по совпадению (или же нет?) пятый студийный альбом — канадец Мак ДеМарко «готовил» во время поездки из Лос-Анджелеса в хижину в Юте, которая была задумана как «что-то вроде тура, за исключением того, что там не было никаких концертов, и я просто сжигал деньги». Каждая из записей носит название точки на карте, где музыкант делал остановку — от Гвалалы на калифорнийском побережье до полуострова Рокавея на юге боро Куинс. Музыка на «Five Easy Hot Dogs» наследует мрачный дух своего предшественника «Here Comes the Cowboy» 2019 года, редко превышая темп сердечного ритма в состоянии покоя. Здесь не будет ни путевого журнала, ни трепетного волнения от путешествия через штаты на машине — только ощущение, что вы застряли между пунктами назначения и не совсем уверены, куда направляетесь.
О работе над альбомом «Five Easy Hot Dogs»:
В некоторых местах я пробыл дольше, чем в других, некоторые из них я знал из прошлого, другие — практически не знал. Я все время старался чем-то занять себя. Если бы я не знал, что происходит в городе, я бы просто ходил по нему, пока кто-нибудь меня не узнал, и уходил оттуда. Таким образом я познакомился со многими интересными людьми и получил кучу крутых впечатлений. В нашей хижине, вероятно, могли бы уснуть около 20 человек, но вместо этого там был только я — отказывающийся от никотина, с кучей животных-таксидермистов повсюду. Никаких других людей, вероятно, на протяжении 50 миль в любом направлении. Ужасная идея. Я продержался одну ночь и на следующий день вернулся в Лос-Анджелес.
Когда я впервые вернулся домой, мне показалось, что я отказался от своей идеи и не смог закончить то, что пытался сделать. Это все дерьмо собачье. Природа рипинга, записи и путешествий таким образом не очень подходит для того, чтобы сидеть сложа руки и планировать или думать о том, что именно я собирался сделать. У меня никогда не было на уме ни звука, ни темы, ни чего-либо еще, я просто начинал записывать. К счастью, все коллекции записей этого периода пожимают друг другу руки, в них есть настоящая музыкальная идентичность. Эта запись звучит так, как будто ты вот так катаешься по кругу. Я надеюсь, вам понравится.
Måneskin — «Rush!»
Для третьей студийной пластинки и дебютного международного альбома победители «Евровидения»-2021 записали, «вероятно, 50 песен». Группа экспериментировала со звучанием — музыканты много слушали «Radiohead», что помогло им «стать очень сосредоточенными на создании очень специфического мира для каждой песни». Внутри —16 треков, в том числе вышедшие ранее «Mammamia», «Supermodel», «The Loneliest» и «Gossip». В отличие от двух предыдущих «итальянских» работ группы, в треклист «Rush!» вошли по большей части англоязычные песни. Над пластинкой работали продюсер Макс Мартин и автор песен Джастин Трантер. Мартин работал с Тейлор Свифт, Бритни Спирс, Арианой Гранде и The Weeknd. Трантер приложил руку к хитам «Fall Out Boy», «Imagine Dragons», Селены Гомес и Джастина Бибера.
Miley Cyrus — «Flowers»
Песня-посвящение «поклонникам и стойкой любви к себе, которую я желаю каждому из вас» — так Майли Сайрус описывает свой новый сингл «Flowers», первую весточку грядущего альбома «Endless Summer Vacation» (записывайте в календарь: релиз назначен на 10 марта!). Это чистая рефлекция прошлых отношений певицы, на которые она теперь смотрит, как на историю. Сайрус не только полностью осознает свою автономию («Я могу заставить себя танцевать. Я могу держать себя за руку. Да, я могу любить себя лучше, чем ты»), но и вселяет уверенность в слушателей, будто бы говоря: «Я знаю, у тебя получится». И, кажется, они это чувствуют: «Flowers» собрала рекордный 101 миллион прослушиваний на Spotify в течение первой недели после релиза и возглавила чарты по всему миру, включая американский Billboard Hot 100.
Трибьют к 100-летию первой эмиграции «После России»
Музыкальный альбом на стихи поэтов «незамеченного поколения» первой волны российской эмиграции 1922 года — попытка режиссера и продюсера Ромы Либерова приблизить их судьбы и опыт расставания со своей страной к тем, кто переживает его сейчас. Название пластинки отсылает к одноименному сборнику эмигрантских стихотворений Марины Цветаевой, изданному в Париже в 1928 году. Объединяющим альбом чувством стало переживание разлуки с домом и перемены, случившиеся с родной страной.
Внутри трибьюта — песни на стихи Вадима Андреева, Раисы Блох, Михаила Горлина, Юрия Иваска, Довида Кнута, Юрия Мандельштама, Владимира Набокова, Юрия Одарченко, Бориса Поплавского, Георгия Раевского, Владимира Смоленского, Николая Туроверова, Лидии Червинской и Алексея Эйснера. Стихотворение Сергея Бонгарта — поэта и художника второй волны послевоенной эмиграции — стало констатацией руин «Русского Парнаса в рассеянии» после окончания Второй мировой войны, а начало и финал альбома — посвящением крупнейшему поэту эмиграции Георгию Иванову.
The Hatters — «По ходу люблю»
Работая над своим новым релизом, петербуржцы хотели сделать его «настоящим рок-альбомом, не очень тяжелым и слушабельным» — поэтому вдохновлялись «Thirty Seconds To Mars», «The Rasmus», «The Subways», «Alien Ant Farm» и «Placebo». По словам музыкантов, каждая из композиций «отражает отдельную грань отношений, будь то робкое осознание влюбленности, восторг от взаимных чувств или горечь грядущей утраты». В пластинку вошли всего четыре новые песни, бонусом идут две концертные записи пятилетней давности — потому что, как признается фронтмен Юра Музыченко, «вживую мы звучим в десятки тысяч раз мощнее, чем на записи».
АИГЕЛ — «Мир спасет красота»
Клип на сингл весны 2022 года номинантов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — музыкального дуэта поэтессы Айгель Гайсиной и электронного музыканта Ильи Барамия «АИГЕЛ» — один из первых в России, полностью созданных искусственным интеллектом. Диджитал-художница Евгения Шабунина признается, что давно хотела рассказать историю с помощью нейросетей, ведь «важно, чтобы новые технологии не отпугивали, а привлекали».
Творчество АИГЕЛ художница называет «идеально сочетающимся» с ее видением. В симбиозе с треком «Мир спасет красота», по ее мнению, получилось создать «уникальное законченное произведение»: «Красоту можно увидеть во всем. И в первозданном, и в созданном человеком, и в мифическом, и в сакральном, и темном, и в светлом, и в пугающем. А человек, как проектор, пропускающий через себя информацию, может наделить мир еще большей красотой, насыщая увиденное своими эмоциями, опытом, ассоциациями. Главное — хотя бы на секунды приглядеться».
Tesla Boy — «Hate»
В непростое время нам всем нужна стабильность — и Tesla Boy в этом отлично помогают, подавая хороший пример того, как с этой стабильностью можно (и нужно!) обращаться. Традиционный электропоп на традиционном для группы музыканта Антона Севидова английском: к нему москвичи вернулись с синглом «She Took My Money» в октябре 2022-го — впервые после русскоязычного альбома «Андропов» 2020 года, который теперь кажется скорее исключением из правил. «Hate is in the air», но без «hate» — а скорее интеллигентно и между строк.
«ГАФТ» и «Макодзеба» — «Ангел»
Светлая лирическая композиция с налетом пост-панка, под которую, по признанию петербуржцев, приятно ехать в электричке поздним вечером. Фронтмен «ГАФТ» Николай Яковлев посвятил ее своему папе, погибшему в ДТП, когда он был еще ребенком — поэтому доходы со стримингов композиции будут перечислены в Фонд против ДТП, помогающий как пострадавшим, так и их родственникам. «Мне кажется, из-за этого я стал писать песни. «Пошел в люди». С папой мне все это совершенно не надо было, мне хватало папы, мамы, нашей семьи», — признался музыкант в комментарии для «Собака.ru», полную версию которого можно найти здесь.
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