Ильдар Абдразаков исполнит титульную партию в опере «Борис Годунов» — впервые в Петербурге

Опера Модеста Мусоргского будет представлена в сценической версии с видеодекорациями художника Петра Окунева, основанной на легендарном спектакле Андрея Тарковского, который с 1990 года идет в Мариинском театре. Впервые эта версия была представлена летом 2022 года на VII Международном Дальневосточном фестивале «Мариинский»: за дирижерский пульт встал Валерий Гергиев, а в партии Бориса также выступил Ильдар Абдразаков.

Исполнение «Бориса Годунова» пройдет 8 марта на сцене «Мюзик-Холла», который вскоре получит имя Федора Шаляпина. C оперным залом Народного дома — так назывался театр в годы служения в нем Шаляпина — в 1910-х годах была тесно связана судьба певца.

Валерий Гергиев О роли «Мюзик-Холла» в творчестве Федора Шаляпина: Сейчас у нас есть замечательная возможность отпраздновать и 150-летие Федора Шаляпина, и 150-летие Сергея Рахманинова торжественно и очень широко на многих площадках и сценах двух столиц и в регионах. В биографии Федора Ивановича Шаляпина одной из страниц был Народный дом — здесь, в Санкт-Петербурге. Очень приятно узнать о том, что это теперь новый петербургский театр имени Федора Шаляпина. Перед тем, как театр закроется на реконструкцию, мы решили дать там сценическую версию «Бориса Годунова» Модеста Мусоргского с Ильдаром Абдразаковым в заглавной партии. Мы думаем о том, что творчество наших легендарных предшественников, величайших русских музыкантов, — это повод для нас искать, думать и даже чувствовать себя обязанными не проходить мимо таких огромных дат. 150-летие Шаляпина обогатится еще и такой работой уже даже не на сцене Мариинского, но на сцене театра, который связан с биографией Федора Шаляпина навсегда. Этот театр Федор Иванович, можно сказать, вел, как капитан, как художественный руководитель, и даже 25 октября 1917 года пел там в спектакле «Дон Карлос» Джузеппе Верди. У нас в Мариинском, кстати, опера «Дон Карлос» прозвучит 10 марта и опять же будет посвящена памяти Федора Шаляпина.

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