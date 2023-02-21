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Театр

«Мюзик-Холл» даст прощальный концерт перед масштабной реконструкцией театра в Александровском парке

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В основу драматургии концерта лежит диалог между воспоминанием и фантазией, а название «Шаг в будущее» одновременно передает чувство ностальгии и надежду на скорое обновление.

Скриншот карт Google
Скриншот карт Google

«Мы вспомним лучшее: наиболее яркие номера из спектаклей, концертных серий, оригинальных проектов с поэзией Иосифа Бродского и Николая Гумилева, эпизоды из цикла «Тайна рокового произведения». Фантазия, подкрепленная изобретательным видеоконтентом, поможет нам представить некоторые картины будущего: арии и сцены на фоне обновленных интерьеров театра с фантастическим светом и сценической машинерией», — отметил режиссер театра Виктор Высоцкий.

Участие в концерте, который состоится 10 марта, примут симфонический оркестр «Северная Симфония» во главе с Фабио Мастранджело. Также на сцену выйдут хор и солисты, артисты мюзикла и балет театра «Мюзик-Холл». Хормейстером выступит Лев Дунаев, ответственным концертмейстером — Ирина Теплякова.

Реконструкция исторического здания театра «Мюзик-Холл» в Александровском парке начнется в марте 2023 года. Планируется, что работы завершатся в течение трех лет. Часть спектаклей на время ремонтных работ перенесут во Дворец искусств Ленинградской области и ДК Ленсовета. «Мы ожидаем, что за три года реконструкции наше здание превратится в центр театрального искусства, уникальное культурное пространство, которое будет востребовано среди жителей и гостей города. Наша главная задача — создать современный театр и при этом сохранить то, что дошло до нашего времени», — отметила директор театра Юлия Стрижак.

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