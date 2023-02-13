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Музыка

Смотрим выступление Рианны в перерыве Супербоула. Главная новость — она ждет ребенка!

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Свое первое за 5 лет выступление, построенное в формате попурри, певица открыла треком «B**** Better Have My Money», а закрыла — легендарными (не побоимся этого слова!) «Umbrella» и «Diamonds».

Для своего первого за пять лет выступления Рианна выбрала комбинезон Loewe, пальто Alaïa, кроссовки Salomon x MM6 Maison Margiela, винтажные броши из Ariel Saidian и серьги Messika. Стилизовали наряд, который с первых секунд породил разговоры о ее беременности, Джалил Уивер и Амир Дайи. Позже представители певицы подтвердили People и The Hollywood Reporter: Рианна и A$AP Rocky ждут еще одного, второго ребенка.

Photo by Gregory Shamus/Getty Images
Photo by Rob Carr/Getty Images
Photo by Ezra Shaw/Getty Images
Photo by Sarah Stier/Getty Images
Photo by Gregory Shamus/Getty Images
Photo by Christian Petersen/Getty Images
Photo by Gregory Shamus/Getty Images

Новость о беременности Рианны означает, что выпуск новой музыки может быть сильно отложен. Последним синглом певицы стала композиция «Lift Me Up» — ее вклад в фильм «Черная пантера: Ваканда навсегда», написанный в соавторстве с нигерийской певицей Темс, композитором Людвигом Йоранссоном и режиссером фильма Райаном Куглером. Это был ее первый релиз в качестве сольной исполнительницы с момента выхода сингла «Love on the Brain» в 2016 году.

«В музыкальном плане я чувствую себя свободной. Я чувствую себя открытой для изучения, создания чего-то нового, чего-то непохожего, чего-то необычного, что, возможно, никогда не будет иметь смысла для моих поклонников. Я просто хочу поиграть. Я просто хочу получать удовольствие от музыки», — признавалась Рианна в интервью Apple Music незадолго перед шоу.

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