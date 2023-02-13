Смотрим выступление Рианны в перерыве Супербоула. Главная новость — она ждет ребенка!

Новость о беременности Рианны означает, что выпуск новой музыки может быть сильно отложен. Последним синглом певицы стала композиция «Lift Me Up» — ее вклад в фильм «Черная пантера: Ваканда навсегда», написанный в соавторстве с нигерийской певицей Темс, композитором Людвигом Йоранссоном и режиссером фильма Райаном Куглером. Это был ее первый релиз в качестве сольной исполнительницы с момента выхода сингла «Love on the Brain» в 2016 году.

«В музыкальном плане я чувствую себя свободной. Я чувствую себя открытой для изучения, создания чего-то нового, чего-то непохожего, чего-то необычного, что, возможно, никогда не будет иметь смысла для моих поклонников. Я просто хочу поиграть. Я просто хочу получать удовольствие от музыки», — признавалась Рианна в интервью Apple Music незадолго перед шоу.