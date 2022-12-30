Российская концертная индустрия лишилась 30% крупных артистов в 2022 году

О том, что российский концертный рынок в 2022 году сократился минимум на 30%, сообщил глава «МТС Энтертейнмент» Михаил Минин. На площадки компании Ticketland и MTC Live приходится 23% всех продаваемых в России билетов на развлекательные мероприятия — кроме спортивных и кинотеатральных. По словам Минина, новые имена появляются, однако быстро заменить ушедших артистов не способны — на это потребуется от 4 до 8 лет.

«Вырастить артиста, который сможет собирать тысячи человек на концерт, быстро не получится. Существует большая разница между тем, сколько людей слушают того или иного артиста на стриминге и сколько людей платят за билеты на его концерт. В итоге на сборы больших залов выходят единицы. […] С точки зрения количества артистов, может быть, уже в следующем году будет такое же предложение. Но вопрос в деньгах: готовы ли будут люди платить за билеты на концерт этого артиста», — приводит РБК слова Минина.

На уровень допандемийного 2019 года концертная индустрия, по мнению Минина, не выйдет даже в 2024 году. Театральная отрасль имеет более высокие перспективы роста, однако все равно может испытать потери. «Кроме «отмены» режиссеров, «отмен» и отъездов актеров и других задействованных лиц репертуар в театрах может сократиться и из-за введения новых требований, которые заденут не только киноиндустрию», — резюмировал он.

Напомним, ранее стало известно, что доходы российских музыкантов от краудфандинга выросли на 17% в 2022 году. В 2023-м эксперты прогнозируют сохранение тенденции и укрепление краудфандинга как способа финансирования музыкальных проектов.