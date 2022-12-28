Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование InterMedia, в 2022 году доход исполнителей и групп из России путем краудфандинга — через сборы-пожертвования — суммарно составит 105,9 миллиона рублей. В оценку входят успешные краудфандинговые проекты музыкантов, проведенные в период с января по ноябрь, а также предположительные данные за декабрь, полученные путем экстраполяции.

Чаще всего музыканты запускали краудфандинговые кампании на запись альбомов и съемки клипов, а также организацию выступлений. Общее количество спонсоров краудфандинговых проектов увеличивается год за годом: в 2020-ом их было 23 тысячи, в 2021-м — 33 тысячи, а 2022-м — 44,8 тысячи. «Динамика говорит о готовности россиян поддерживать артистов — как популярных, так и нишевых», — отмечает главный редактор InterMedia Евгений Сафронов.

Как считает исполнительный директор Ассоциации музыкальной индустрии Дмитрий Коннов, краудфандинг как способ заработка отлично работает для артистов с большой и давно сформировавшейся аудиторией. Однако с таким же успехом они могут найти лейблы, которые будут готовы платить авансы. «Поэтому тут вопрос в целях и задачах самих артистов: получить финансовую свободу или устойчивое финансирование», — указывает он. Россияне, по мнению Коннова, продолжат помогать артистам и в 2023 году — несмотря на прогнозируемое снижение доходов. Экономя на отсутствии киноновинок и концертов зарубежных исполнителей, они смогут оказывать поддержку представителям отечественной сцены.

Напомним, 5 октября группа ДДТ открыла краудфандинговый сбор на выпуск нового альбома. Для коллектива это первый подобный опыт, обусловленный постоянными переносами и отменами концертов из-за коронавируса — ситуация, по словам лидера группы Юрия Шевчука, была очень тяжелая. Всего за сутки поклонники пожертвовали своим кумирам почти 6 миллионов рублей — и ДДТ установили рекорд российского краудфандинга по суточной сумме сбора.