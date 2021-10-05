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«Ситуация очень тяжелая, не буду врать»: ДДТ открыли краудфандинговый сбор на выпуск нового альбома

Группа ДДТ открыла краудфандинговый сбор на выпуск нового альбома. Для коллектива это первый подобный опыт, обусловленный постоянными переносами и отменами концертов из-за коронавируса. «Я всегда считал, что надо помогать самым слабым, неимущим, больным людям, и не обращался за поддержкой. Но в данный момент ситуация очень тяжелая, не буду врать», — отмечает лидер ДДТ Юрий Шевчук.

Все фотографии предоставлены пресс-службой Planeta.ru

Как рассказали «Собака.ru» в пресс-службе Planeta.ru — площадки, на которой открыт сбор средств — для «ДДТ» это первый краудфандинговый проект. По словам лидера группы Юрия Шевчука, на запуск повлияла пандемия коронавируса и постоянные переносы или отмены концертов: в прошлом году группа сыграла всего один концерт, в этом году — четыре. «Я всегда считал, что надо помогать самым слабым, неимущим, больным людям, и не обращался за поддержкой. Но в данный момент ситуация очень тяжелая, не буду врать», — отметил он.

Тираж нового, первого за три года, альбома определят поклонники группы: его выпустят по количеству предзаказов. К предзаказу доступны пластинки на CD и виниле, а также аудиокассеты, помимо этого, за участие в проекте можно получить другие альбомы группы на виниловых пластинках с автографами — в том числе коллекционный «Черный Пес Петербург», выпущенный в 1994 году. Также участники проекта смогут получить приглашения на экскурсию по студии ДДТ в Петербурге, книгу стихов Юрия Шевчука, постеры и фирменный мерч, созданный специально для проекта. Дополнительным бонусом для всех участников проекта станет фильм о создании альбома.

Юрий Шевчук

О запуске краудфандинга:

Мы не унываем: репетируем, шлифуем наши новые песни, работаем над новым альбомом, над новыми видеоартами. И жизнь продолжается. Уныние — грех. С другой стороны, нам кое-чего не хватает для продвижения дальнейших художественных планов. Поэтому мы решили вам предложить поучаствовать в нашем проекте на платформе Planeta.ru. Что я могу сказать? Я всегда считал, что надо помогать самым слабым, неимущим, больным людям, и не обращался за поддержкой. Но в данный момент ситуация очень тяжелая, не буду врать.

Выход нового альбома ДДТ на цифровых площадках запланирован на 28 октября. Участники крауд-кампании получат его по электронной почте за неделю до официального релиза. Крауд-проект продлится до 12 января — поддержать выход пластинки можно по ссылке. После его окончания будут доставляться альбомы на физических носителях.

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Юрий Шевчук

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