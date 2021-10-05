Как рассказали «Собака.ru» в пресс-службе Planeta.ru — площадки, на которой открыт сбор средств — для «ДДТ» это первый краудфандинговый проект. По словам лидера группы Юрия Шевчука, на запуск повлияла пандемия коронавируса и постоянные переносы или отмены концертов: в прошлом году группа сыграла всего один концерт, в этом году — четыре. «Я всегда считал, что надо помогать самым слабым, неимущим, больным людям, и не обращался за поддержкой. Но в данный момент ситуация очень тяжелая, не буду врать», — отметил он.

Тираж нового, первого за три года, альбома определят поклонники группы: его выпустят по количеству предзаказов. К предзаказу доступны пластинки на CD и виниле, а также аудиокассеты, помимо этого, за участие в проекте можно получить другие альбомы группы на виниловых пластинках с автографами — в том числе коллекционный «Черный Пес Петербург», выпущенный в 1994 году. Также участники проекта смогут получить приглашения на экскурсию по студии ДДТ в Петербурге, книгу стихов Юрия Шевчука, постеры и фирменный мерч, созданный специально для проекта. Дополнительным бонусом для всех участников проекта станет фильм о создании альбома.