Солисты оркестра MusicAeterna и хореограф Алевтина Грунтовская выступят на Новой сцене

Концерт на Новой сцене дадут солисты оркестра MusicAeterna в составе Lumos Quartett — первая скрипка Дмитрий Бородин, вторая скрипка Андрей Росцик, альт Динара Муратова и виолончелист Владимир Словачевский. В первом отделении они исполнят Первый струнный квартет Бриттена (1941), а после антракта — квартет Франца Шуберта «Смерть и девушка» (1824) в сопровождении пластического перформанса хореографа и танцовщицы Алевтины Грунтовской. Как рассказали «Собака.ru» на Новой сцене, при таком построении программы «напряженный, беспокойный характер музыки Бриттена будто находит продолжение в траурной колыбельной и пляске смерти квартета Шуберта».

«Смерть и девушка» — тема второй части квартета Шуберта — изначально была написана как отдельное вокальное произведение, ставшее символом боли и страдания в искусстве нового времени. Сам квартет создавался композитором в скорбном состоянии духа из-за смертельного диагноза, сохранив в себе, несмотря на это, знаменитый «шубертовский мажор»: тема судьбы и рока здесь переплетена с лейтмотивом любви и красоты мира.

Выступление солистов оркестра MusicAeterna и танцовщицы Алевтины Грунтовской состоится 23 декабря на Новой сцене Александринского театра. Подробности можно найти здесь.

Напомним, ранее Дом Радио рассказал о событиях декабря. В первый календарный месяц зимы пространство на Итальянской под руководством Теодора Курентзиса продолжает цикл концертов «Петербургский Союз композиторов в Доме Радио», а также представляет остросюжетную сказку, барочные сонаты и салонный метамодерн.

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