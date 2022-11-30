Электроакустические инструменты и театральное произведение Стравинского: Дом Радио рассказал о событиях декабря

3 декабря в Доме Радио представят камерное театральное произведение Игоря Стравинского «История солдата» — о человеке, который пытался перехитрить черта. Обещают «закрученную фабулу, захватывающую игру музыки и текста». В партиях чтецов — актеры БДТ Варвара Павлова и Виктор Бугаков, за дирижерским пультом — Дмитрий Бородин.

7 декабря здесь пройдет четвертый концерт цикла «Петербургский Союз композиторов в Доме Радио». В программе произведения шести современных авторов разных поколений: Вячеслава Наговицина, Анжелики Габибовой, Антона Танонова, Игоря Воробьева, Элины Лебедзе и Настасьи Хрущевой. Солисты musicAeterna исполнят сочинение-перформанс с игрой «в глухие телефоны», пьесу с текстом из единственного священного слова, новую версию виральных «Русских тупиков», пьесу для музыкантов, которые не видят друг друга, и другие произведения.

10 декабря в прочтении солистов оркестра musicAeterna и меццо-сопрано — солистки хора musicAeterna Елены Токаревой — прозвучат струнный квинтет и романсы Шуберта из вокального цикла «Лебединая песня». 15 декабря петербургские музыканты-участники резиденции французского художника и композитора ливанского происхождения Тарека Атуи исполнят музыку на авторских электроакустических музыкальных инструментах, сконструированных Борисом Шершенковым.

Завершат программу декабря выступление пианистки Варвары Мягковой, которая исполнит программу-посвящение Сергею Дягилеву, и концерт студенческого ансамбля «Эйфория» под управлением Елизаветы Корнеевой в рамках молодежной программы musicAeterna. Музыканты исполнят камерные сочинения Офера Пельца, Йоханнеса Шельхорна, композиторов-резидентов Дома Радио и молодых российских авторов.

Помимо музыкальной программы, в декабре Дом Радио запустит медиации-прогулки в сопровождении проводников-экспертов. Они помогут исследовать пространство и его историю.