Sony Music полностью уходит из России. Что изменится для слушателей?

«Sony Music Group приняла решение полностью покинуть российский рынок и передать российскую компанию и ее состав под местное управление. […] Поскольку страна продолжает оказывать разрушительное гуманитарное воздействие на Украину, а санкции в отношении России продолжают усиливаться, мы больше не можем сохранять присутствие в стране, решение вступает в силу немедленно», — приводит Billboard заявление компании.

По данным издания, местная управляющая компания, которая возьмет на себя управление российским лейблом Sony, создается и возглавляется бывшим управляющим директором Sony Music Russia Ариной Дмитриевой. По словам источников, знакомых с решением Sony Music Group, новая компания является полностью независимой от головного офиса организацией и будет представлять только местных исполнителей.

Sony Music обратилась к российским стриминговым сервисам с официальным запросом удалить все релизы международных исполнителей, распространяемых компанией. Выпуск новых был приостановлен в марте, но альбомы и песни, которые были загружены на местные потоковые платформы до этого времени, по-прежнему доступны для прослушивания.