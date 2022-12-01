Сегодня здесь идут все семь опер композитора, многие балеты и симфонические произведения. «Когда в 2013 году обсуждалось, в честь каких композиторов назвать камерные залы в новом здании Мариинского театра, имя Щедрина было произнесено сразу наряду с именами Прокофьева и Мусоргского», — признаются в Мариинском.
Родион Щедрин и Денис Мацуев
Фестиваль «Щедрин-90» пройдет в Мариинском с 10 по 31 декабря. В программе почти все крупные сочинения композитора: оперы «Очарованный странник» и «Не только любовь», поставленные специально для сценического пространства Концертного зала театра, «Запечатленный ангел» по прозе Лескова, хоровая опера «Боярыня Морозова», созданная на основе житий XVII века, и произведение «Приключения обезьяны» по рассказу Михаила Зощенко, мировая премьера которого состоялась в Мариинском в 2020 году.
На новой сцене будут показаны опера «Мертвые души», балеты «Конек-горбунок» и «Анна Каренина». Дополнением программы фестиваля станут сочинения, созданные для Мариинского театра и Валерия Гергиева: оперы «Левша» и «Рождественская сказка».
Кульминацией программы, приуроченной к юбилею Щедрина, станет концерт, который пройдет 16 декабря — в день рождения композитора его музыка будет звучать на исторической сцене Мариинского театра, на Приморской сцене во Владивостоке и в Концертном зале имени Чайковского в Москве. В Петербурге представят балеты «Кармен-сюита» с Дианой Вишневой и «Озорные частушки» в хореографии Вячеслава Самодурова — премьеру Театра балета имени Якобсона. Еще одной доминантой празднования станет концерт 24 декабря в Концертном зале, где под управлением Валерия Гергиева прозвучит «Поэтория» на стихи Андрея Вознесенского, а в роли Чтеца выступит Евгений Миронов.
К юбилею композитора также подготовлены выставочные проекты. 1 декабря в Мариинском-2 открылась выставка, в экспозиции которой представлены костюмы из спектаклей, а также фотографии и архивные материалы, собранные за годы сотрудничества Щедрина с театром. Запущен и онлайн-проект «Щедрин-90», который рассказывает об истории постановок опер и балетов композитора в Мариинском.
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