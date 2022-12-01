Фестиваль «Щедрин-90» пройдет в Мариинском с 10 по 31 декабря. В программе почти все крупные сочинения композитора: оперы «Очарованный странник» и «Не только любовь», поставленные специально для сценического пространства Концертного зала театра, «Запечатленный ангел» по прозе Лескова, хоровая опера «Боярыня Морозова», созданная на основе житий XVII века, и произведение «Приключения обезьяны» по рассказу Михаила Зощенко, мировая премьера которого состоялась в Мариинском в 2020 году.

На новой сцене будут показаны опера «Мертвые души», балеты «Конек-горбунок» и «Анна Каренина». Дополнением программы фестиваля станут сочинения, созданные для Мариинского театра и Валерия Гергиева: оперы «Левша» и «Рождественская сказка».