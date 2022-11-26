Диана Вишнева вернется на сцену Мариинки

В декабре афиша театра будет полна звездными именами. Прима-балерина исполнит Адажио из знаменитого балета «Парк» на музыку Вольфганга Амадея Моцарта. Постановка пройдет 7 декабря на новой сцене.
Также в этот вечер балетные номера можно будет увидеть в исполнении Екатерины Кондауровой, Кристины Шапран, Марии Ильюшкиной, Тимура Аскерова, Романа Белякова, Юрия Смекалова и других ведущих солистов труппы.
8 и 9 декабря в афише Мариинского заявлен балет «Пахита», где также выступят главные представители труппы: Виктория Терешкина и Кимин Ким – в первый вечер, Рената Шакирова и Владимир Шкляров на втором представлении.
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