Диана Вишнева вернется на сцену Мариинки

Также в этот вечер балетные номера можно будет увидеть в исполнении Екатерины Кондауровой, Кристины Шапран, Марии Ильюшкиной, Тимура Аскерова, Романа Белякова, Юрия Смекалова и других ведущих солистов труппы.

8 и 9 декабря в афише Мариинского заявлен балет «Пахита», где также выступят главные представители труппы: Виктория Терешкина и Кимин Ким – в первый вечер, Рената Шакирова и Владимир Шкляров на втором представлении.