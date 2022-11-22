Бейонсе и Jay-Z готовят совместную пластинку в рамках проекта «Renaissance»

Он написал в своих соцсетях, что «слышал о двух других актах трехчастного проекта Бейонсе "Renaissance". Второй — акустический альбом, а третий — совместная работа с Jay-Z». Это уже не первое творческое сотрудничество супругов. В 2018 году вышла пластинка «Everything Is Love», которая понравилась критикам. Альбом занял второе место в американском музыкальном чарте Billboard 200.

Первый альбом из трилогии Бейонсе «Renaissance» вышел в июле 2022 года. В пластинку вошли записи с Дрейком, Skrillex и Грейс Джонс. Она сразу же установила рекорд Spotify по прослушиваниям за одни сутки — более 43 млн раз. Это первая сольная пластинка певицы после выхода визуального альбома Lemonade в 2016 году.

А примерно за 36 часов до официального релиза пластинки, запланированного на полночь пятницы, 29 июля, в сети появились сообщения об утечке «Renaissance». Издание Variety связало слив с тем, что CD-копии альбома были выставлены на продажу раньше времени — по крайней мере, в Европе. Возможно, утечка года: певица известна своей скрытностью в отношении премьер.