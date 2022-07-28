Новый альбом Бейонсе «Renaissance» появился в сети за сутки до официального релиза

Уже завтра, 29 июля, состоится премьера нового и первого за шесть лет полноформатного альбома Бейонсе «Renaissance». Однако пластинку уже сейчас можно послушать в сети. Возможно, утечка года: певица известна своей скрытностью в отношении премьер.
Сообщения об утечке нового альбома Бейонсе «Renaissance» заполнили соцсети примерно за 36 часов до официального релиза пластинки, запланированного на полночь пятницы, 29 июля. Variety связывает утечку с тем, что CD-копии альбома были выставлены на продажу раньше времени — по крайней мере, в Европе. Представители Бейонсе и дистрибьютора альбома Columbia Records пока не ответили на запросы издания.
Послушать альбом в свободном доступе можно во ВКонтакте. На Apple Music можно посмотреть треклист и продолжительность композиций, а также послушать лишь избранные треки, которые ранее были представлены ранее официально.
Треклист и кредиты выглядят так:
- «I’m That Girl» (The-Dream, Kelman Duran, Christopher Lawrence, Mike Dean)
- «Cozy» (Honey Dijon, Christopher Lawrence, Mike Dean, The-Dream)
- «Alien Superstar» (Honey Dijon, Christopher Lawrence, Mike Dean, Jay-Z, Lucky Daye, Labrinth, 070 Shake)
- «Cuff It» (Niel Rodgers, Raphael Saadiq, The-Dream)
- «Energy» (Skrillex, BEAM, The-Dream, The Neptunes)
- «Break My Soul» (The-Dream)
- «Church Girl» (The Dream, No ID, James Brown)
- «Plastic Off The Sofa» (Sabrina Claudio, Syd)
- «Virgo's Groove» (Leven Kali)
- «Move» (P2J, Tems)
- «Heated» (Drake, Boi-1da, Jahaan Sweet)
- «Thique» (The-Dream, Hit-Boy)
- «All Up In Your Mind» (Mike Dean, BloodPop, A. G. Cook)
- «America Has A Problem» (The Dream, Mike Dean, Jay-Z)
- «Pure/Honey» (BloodPop, Raphael Saadiq, The-Dream)
- «Summer Renaissance» (Leven Kali, Mike Dean, The-Dream, Donna Summer, Giorgio Moroder)
Напомним, о новой музыке певица рассказала британскому Vogue, став героиней обложки июльского номера. В социальных сетях издание называет «Renaissance» «самым амбициозным музыкальным проектом» Бейонсе, тогда как сама певица в интервью отмечает: процесс записи был долгим. При этом пандемия, хоть и став причиной тому причиной, только способствовала работе над альбомом, дав певице гораздо больше времени на обдумывание и переосмысление каждого решения — чтобы сделать такую музыку, которая ей нравится.
Последний на сегодняшний день альбом Бейонсе «Lemonade» стал вторым «визуальным альбомом» певицы после «Beyoncé» 2013 года. Концепция пластинки строилась вокруг путешествия женщины к самопознанию и исцелению. В США «Lemonade» дебютировал на первом месте основного хит-парада Billboard 200 с тиражом 653 тысяч эквивалентных альбомных единиц, учитывающих стриминг отдельных треков. После выхода пластинки сразу 12 треков из нее попали в Billboard Hot 100. В 2017 году «Lemonade» взял «Грэмми» как лучший современный урбан-альбом.
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