Новый альбом Бейонсе «Renaissance» появился в сети за сутки до официального релиза

Сообщения об утечке нового альбома Бейонсе «Renaissance» заполнили соцсети примерно за 36 часов до официального релиза пластинки, запланированного на полночь пятницы, 29 июля. Variety связывает утечку с тем, что CD-копии альбома были выставлены на продажу раньше времени — по крайней мере, в Европе. Представители Бейонсе и дистрибьютора альбома Columbia Records пока не ответили на запросы издания.

Послушать альбом в свободном доступе можно во ВКонтакте. На Apple Music можно посмотреть треклист и продолжительность композиций, а также послушать лишь избранные треки, которые ранее были представлены ранее официально.

Треклист и кредиты выглядят так: