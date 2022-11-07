Что мы слушали в октябре: кинематографичный альбом Arctic Monkeys, хип-хоп от Feduk и возвращение Рианны

Сюзанна, Масло черного тмина и Хаски — «Ноктюрн»

Строчки о «хейте и обожании» от Хаски, который «так и живет, так и умрет», вопросы «Где мы увидимся через неделю?» и ответы «Я не в Москве — это фотообои», а также любовь, которая «уже не важняк», в коллаборации трех музыкантов под заголовком «Ноктюрн» — так в XIX называли небольшие музыкальные пьесы лирического и мечтательного характера. В 2019 году Хаски и Масло черного тмина уже работали вместе, представив мини-альбом «У»: хип-хоп с треками без названия (единственный «говорящий» — «Убей меня») о том, как «мир катится в тартарары», наполненный зарисовками из жизни. До возвращения к сольному творчеству Сюзанна работала в основном с «Мальбэк» — за их плечами альбомы «Новое искусство», «Плакса» (2017) и «Думаешь, это конец?», выпущенный в 2020 году и ставший последним совместным. На уже сольных альбомах певицы появлялись «АИГЕЛ»(«Megalith») и IOWA («Сверхновая»).