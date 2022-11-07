Что мы слушали в октябре: кинематографичный альбом Arctic Monkeys, хип-хоп от Feduk и возвращение Рианны

Несколько камбэков и обращений к истокам, сингл-коллаборация и рождение супергруппы. Музыкальный обозреватель «Собака.ru» Даша Гладких рассказывает, каким получилось логическое продолжение «Tranquility Base Hotel & Casino», почему Тейлор Свифт страдает от бессонницы и как звучит новая эмигрантская музыка.
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Arctic Monkeys — «The Car»
Первый за четыре года и седьмой в дискографии британцев Arctic Monkeys альбом «The Car» продолжает общее направление, заданное своим предшественником «Tranquility Base Hotel & Casino» (2018): отойдя от рок-н-ролльного звучания «AM» (2013), музыканты обращаются к психоделике и фри-джазу, облачая многоуровневые композиции в теплый аналоговый визуал. Это прослеживается и в клипах, снятых на пленку и нарочито состаренных, будто архивных и созданных на рубеже 1980-х и 1990-х.
Это «набор утонченной и потрясающе воспитанной поп-музыки середины века, которая кажется на расстоянии многих световых лет от юношеской турбулентности их исторического дебюта 2006 года». Если тогда, на «Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not», Arctic Monkeys писали песни с намерением развернуть их во всю мощь на сцене, то сейчас музыканты полностью заняты ремеслом — редактируют, формируют и выделяют детали, которые раскрываются лишь при повторном и вдумчивом прослушивании.
С новым альбомом Arctic Monkeys «вернулись на землю»: на «The Car» научная фантастика, присутствующая в текстах «Tranquility Base Hotel & Casino», исключена. Это личный ответ фронтмена Алекса Тернера на другие вещи, сочиненные группой: идея чего-то «кинематографичного». «Я никогда полностью не соглашаюсь с этим, но на этот раз он звучит громче. Я думаю, что с этой записью мы приблизились к лучшей версии более динамичного общего звучания. Струнные на этой пластинке то появляются, то выходят из фокуса, и это был преднамеренный ход — надеюсь, у всего этого есть свое собственное пространство. Наступает время, когда группа выходит на первый план, а затем на первый план выходят струнные», — поделился музыкант.
Земфира — «От Луки»
Внутри нового мини-альбома Земфиры, своим названием отсылающего к третьей книге Нового Завета и одному из четырех канонических Евангелий, «У меня есть ты, у тебя есть я, двое против всех», «Мы будем вместе, пока смерть не разлучит» и другие жизнеутверждающие строчки на злобу дня. Над релизом певица работала вместе со своим племянником Артуром Рамазановым-Остапенко — он выступил в качестве продюсера части музыкальных партий и автором музыки и слов к композициям «Апероль» и «Время не щадит». В последней также можно услышать его голос.
Taylor Swift — «Midnights»
10-я студийная пластинка, спродюсированная давним соратником певицы Джеком Антонофф, — это интимный рассказ Тейлор Свифт о ее «13 бессонных ночах, разбросанных по всей жизни», требующий для прослушивания ночной палитры красок. «Midnights» — это коллаж интенсивности, взлетов и падений, приливов и отливов, показывающий, что жизнь может быть темной, звездной, облачной, пугающей, возбуждающей, горячей, холодной, романтичной или одинокой — прямо как в полночь.
«Вы проходите через эти очень поляризующие эмоции, когда вы не спите поздно ночью, и ваш мозг просто закручивается по спирали, он может по спирали опускаться вниз, а может по спирали подниматься вверх, и вы можно просто по-настоящему почувствовать себя собой», — рассказывала о звучании «Midnights» певица. Пластинку отличают более медленные темпы, приглушенная атмосфера и глубокое, темное пространство, подобное ночному небу. В записи альбома принимали участие Лана Дель Рей («Snow on the Beach»), Зои Кравиц («Lavender Haze») и другие.
Недры — «Что мы делаем в тени»
На первом за два года релизе экс-снайпера, барабанщика из петербургского метро и мануального терапевта Ивана Ворошилова (ака Недры) — новые эксперименты со звучанием и прежний энергичный флоу. О том, «как ты полезешь сюда, если тебя пугает даже тень? Какая жизнь, если тебя пугает даже день? Стены в голове». О новом времени, в котором «все будто валится из рук», а «спасает лишь запара за звук». О постоянной работе, которая должна конвертироваться в денежный дождь: «Мои псы любят пачки, я это не про балет, man».
Feduk — «В тон улицам»
«В тон улицам» хоть и задумывался как первый за почти 7 лет хип-хоп альбом Feduk, в процессе записи приобрел звучание танцевальной музыки и нео-хип-хопа. Для трека «В центре города» вдохновение нашли в электронике: здесь Федор рассказывает историю о том, как он беззаботно бродил по летним московским дворам, ни в чем себе не отказывая — то попадал на вечеринки, то получал от хулиганов. Ироничная танцевальная «Ябеда» содержит в себе хлесткие панчлайны про типичные столичные будни, а «По крышам» ностальгирует по Будапешту. Помимо этого, внутри скрываются дисс на самого себя и новое прочтение хита «Запрети мне носить аирмаксы» (при участии рэпера и уличного художника 158).
«Медиа» — «Трудность перевода»
Супергруппа Андрея Клинга (гитарист проекта Филиппа Горбачева KOLOKOL, диджей и соучастник Telegram-канала о жизни в Москве «Психо Daily»), Инессы Флешлер (участница групп «Париж, Техас» и «BLITZER»), Кирилла Городнего и Гриши Драча (экс-«Пасош») заново изобретает пост-панк, собирая на барабанной установке тустеп и гаражные ритмы, отличаясь склонностью к длинным джемам и оставаясь верной корням. В своем дебютном сингле музыканты размышляют о жизни в эмиграции и том, какие отпечатки она оставляет: «За окном все совсем иначе, только счет горит такой же, как у вас. Сижу в гостях и ничего не понимаю, трудности перевода затрудняют жизнь. Вы так далеко, как же сложно все это. Хочется верить, что настанет день, мы соберемся вместе и снова будем рядом».
Rihanna — «Lift Me Up»
Для барбадосской певицы сингл «Lift Me Up» — первая за шесть лет сольная работа. Последний на сегодняшний день полноформатный релиз Рианны «Anti» вышел в 2016 году, после этого певица работала только в коллаборациях — в частности, с Дрейком, Канье Уэстом и Фьючером. Кстати, в сиквеле «Черной пантеры» может появиться еще одна композиция Рианны. Сам саундтрек ко второй части под заголовком «Ваканда навсегда» последует примеру оригинального фильма 2018 года: на стримингах выйдет не только оригинальная партитура, над которой работает композитор Людвиг Йоранссон, но и концептуальный альбом «Inspired by», дистрибуторами которого выступят лейблы Def Jam и Westbury Road.
Tesla Boy — «She Took My Money»
Электропоп-группа возвращается к привычным для себя песням на английском языке — впервые после русскоязычного альбома «Андропов» 2020 года, который теперь кажется скорее экспериментальным исключением из правил. Тогда музыканты Tesla Boy вдохновлялись светской архитектурой, длинными проспектами, альбомом группы Zodiac 1980 года, сериалом Паоло Соррентино «Новый папа», фильмом «Экстаз» и даже «Чернобылем» от HBO, теперь — историей Бонни и Клайда. «Представьте, что ранним утром Клайд проснулся и обнаружил, что Бонни, забрав сумку, исчезла. Он бросается вслед, а когда находит ее в случайном мотеле — сжигает дотла всю их историю».
Сюзанна, Масло черного тмина и Хаски — «Ноктюрн»
Строчки о «хейте и обожании» от Хаски, который «так и живет, так и умрет», вопросы «Где мы увидимся через неделю?» и ответы «Я не в Москве — это фотообои», а также любовь, которая «уже не важняк», в коллаборации трех музыкантов под заголовком «Ноктюрн» — так в XIX называли небольшие музыкальные пьесы лирического и мечтательного характера. В 2019 году Хаски и Масло черного тмина уже работали вместе, представив мини-альбом «У»: хип-хоп с треками без названия (единственный «говорящий» — «Убей меня») о том, как «мир катится в тартарары», наполненный зарисовками из жизни. До возвращения к сольному творчеству Сюзанна работала в основном с «Мальбэк» — за их плечами альбомы «Новое искусство», «Плакса» (2017) и «Думаешь, это конец?», выпущенный в 2020 году и ставший последним совместным. На уже сольных альбомах певицы появлялись «АИГЕЛ»(«Megalith») и IOWA («Сверхновая»).
Adele — «I Drink Wine»
В клипе режиссера Джо Талбота, облаченная в роскошное, расшитое золотыми пайетками платье, певица проплывает по сказочной извилистой реке, наблюдая за жизнью людей на его берегу: парой на свидании, матерью с дочерью, которая играет в кораблики, рыбаками. В основу композиции легли воспоминания о детстве и размышления о браке Адель с бывшим мужем Саймоном Конецки. Они начали встречаться в 2011 году, год спустя у пары родился сын Анджело. Переживая разрыв, сочиняя пластинку «30», испытывая боль и чувство вины перед сыном, Адель одновременно пытается быть честной и перед ним, и перед собой.
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