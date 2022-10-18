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Музыка

Два новых трека Рианны могут появиться в фильме «Черная пантера: Ваканда навсегда»

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В 2016 году вышел последний на сегодняшний день полноформатный альбом «Anti», после которого певица работала только в коллаборации — в частности, с Дрейком, Канье Уэстом и Фьючером.

Photo by Mike Coppola/Getty Images

По данным инсайдеров Hits Daily Double, саундтрек ко второй части под заголовком «Ваканда навсегда» последует примеру оригинального фильма 2018 года: на стримингах выйдет не только оригинальная партитура, над которой работает композитор Людвиг Йоранссон, но и концептуальный альбом «Inspired by», дистрибуторами которого выступят лейблы Def Jam и Westbury Road. Предыдущий подобный релиз, в записи которого приняли участие Кендрик Ламар, The Weeknd и певица SZA, дебютировал на первой строчке американского Billboard 200.

Это не первый случай, когда имя певицы связывают с Вакандой. В конце 2020 года среди фанатов ходили разговоры о том, что Рианна сыграет главную роль в фильме, однако позже этот слух был развенчан.

Напомним, ранее стало известно, что Рианна станет хедлайнером перерыва Супербоула — финального матча Национальной футбольной лиги по американскому футболу. Запланированное на февраль 2023 год, ее появление на сцене станет первым за почти пять лет. Постановкой шоу займется репер Jay-Z.

Бонус! Вспоминаем вошедшие в концептуальный альбом к первой «Черной пантере» треки «All The Stars» Кендрика Ламара и SZA, «Pray For Me» при участии The Weeknd и «King's Dead» Джея Рока. 

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