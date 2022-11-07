О том, что «Яндекс» тестирует загрузку пользовательского контента (UGC) в стриминговый сервис «Яндекс.Музыка», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника в музыкальной индустрии. В случае запуска функции, которая появилась еще в 2017 году, но на тот момент не выводила такой контент в общий каталог, музыка будет попадать во всеобщий доступ после проверки на соблюдение авторских прав и помечаться как пользовательская.

Большинство стриминговых сервисов не поддерживают UGC: исключение составляет немецкий SoundCloud, позиционирующий себя как площадка для независимых артистов и разрешающий загрузку пользовательского контента. В остальных случаях, чтобы попасть на стриминги, музыкантам необходимо пользоваться платформами цифровой дистрибуции, такими как TuneCore или Zvonko Digital.

«Если пользовательские треки не будут монетизироваться, то "Яндекс" вряд ли испортит отношения с дистрибуторами. […] Вся востребованная музыка, на которой можно хоть что-то заработать, уже подписана лейблами и размещается ими в "Яндекс.Музыке"», — отмечает продюсер Colisium International Music Forum Сергей Бабич. По его мнению, UGC на площадке заинтересует только небольшие музыкальные сообщества и артистов, «у которых есть 200-300 фанатов». Кроме того, не исключил эксперт, в случае добавления функции «Яндексу» придется разрешать новые для себя конфликты — например, возникшие проблемы с авторскими правами у тех артистов, которые сначала сами загружали свою музыку в сервис, а затем заключили контракт с лейблом.

Напомним, в сентябре стало известно о том, что Sony Music Group полностью уходит из России. Компания обратилась к российским стриминговым сервисам с официальным запросом удалить все релизы международных исполнителей, распространяемых компанией. Выпуск новых был приостановлен в марте, но альбомы и песни, которые были загружены на местные потоковые платформы до этого времени, по-прежнему доступны для прослушивания.