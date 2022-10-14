Кирилл Городний и Гриша Драч (экс-«Пасош») объединились в группу «Медиа». Послушайте их первый сингл

В своем дебютном сингле музыканты размышляют о жизни в эмиграции и том, какие отпечатки она оставляет: «За окном все совсем иначе, только счет горит такой же, как у вас. Сижу в гостях и ничего не понимаю, трудности перевода затрудняют жизнь. Вы так далеко, как же сложно все это. Хочется верить, что настанет день, мы соберемся вместе и снова будем рядом».