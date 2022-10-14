Кирилл Городний и Гриша Драч (экс-«Пасош») объединились в группу «Медиа». Послушайте их первый сингл

Это «Трудность перевода» — о вынужденных расстояниях и том, как «хочется верить, что настанет день, мы соберемся и снова будем рядом».
В своем дебютном сингле музыканты размышляют о жизни в эмиграции и том, какие отпечатки она оставляет: «За окном все совсем иначе, только счет горит такой же, как у вас. Сижу в гостях и ничего не понимаю, трудности перевода затрудняют жизнь. Вы так далеко, как же сложно все это. Хочется верить, что настанет день, мы соберемся вместе и снова будем рядом».
Участники группы «Медиа» — музыкант, гитарист проекта Филиппа Горбачева KOLOKOL, диджей и соучастник Telegram-канала о жизни в Москве «Психо Daily» Андрей Клинг, участница проектов «Париж, Техас» и «BLITZER» Инесса Флешлер, а также музыканты уже бывшей группы «Пасош» Кирилл Городний и Гриша Драч.
Слева направо: Кирилл Городний, Инесса Флешлер, Гриша Драч, Андрей Клинг
Напомним, в марте 2021 года участники московского нойз-поп-трио «Пасош», гитарист Кирилл Городний и барабанщик Гриша Драч заявили о приостановлении деятельности группы. Решение было принято после того, как бывшая девушка солиста Петара Мартича Анна Зосимова обвинила музыканта в абьюзе. Тогда же музыканты сложили с себя обязанности по руководству лейблом «Домашняя работа» — дружественного комьюнити, основанного в январе 2020 года.
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