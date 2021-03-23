Сегодня, 23 марта, Мартич опубликовал еще один пост, в котором призвал «оставить меня, моих близких и всех других участников этой истории в покое, прекратить травлю и агрессию». «Моей первой реакцией была защитная. Я не отказываюсь от тех слов, но считаю, что нужно их дополнить. Меня обвинили в том, чего я действительно не делал, и я, как и любой человек, захотел оправдаться. Но в контраргументах и спорах я забыл о главном. Я тоже человек. Я тоже бываю не прав. Я причинил немало боли окружающим. Я причинил немало боли Ане, осознанно или неосознанно. И пусть историю, которую она рассказывает, я вижу совсем по-другому, я уверен, что боль, которая стоит за ней — настоящая. Прости меня за причиненную тебе боль, как и я прощаю тебя за боль, причиненную мне», — написал он.