Участники московского нойз-поп-трио «Пасош», гитарист Кирилл Городний и барабанщик Гриша Драч заявили о приостановлении деятельности группы. Решение было принято после того, как бывшая девушка солиста Петара Мартича Анна Зосимова обвинила музыканта в абьюзе.
«Все важные решения мы всегда принимали втроем. Либо все за, либо никак. Пока этого согласия не достигнуто — группа приостанавливает свою деятельность», — сообщил барабанщик «Пасош» Гриша Драч. «Позиция группы «Пасош» — это совокупность трех позиций: моей, Петара и Гриши. Когда эти позиции совпадают — мы действуем, когда не совпадают — нет. Я с радостью продолжу действовать в рамках этого проекта, когда и если наши позиции и видение вновь станут едины. Сейчас этого единства нет», — констатировал гитарист Кирилл Городний.
Помимо приостановления деятельности группы Городний сообщил, что снимает с себя обязанности сооснователя и соруководителя лейбла «Домашняя работа» — дружественного комьюнити, основанного в январе 2020 года Мартичем, Городним и Драчем. «Его дальнейшую судьбы я надеюсь передать в руки артистов, для которых он создавался и функционировал. Это тяжелое решение, но оно продиктовано моим видением интересов и целостности сообщества», — добавил Городний. Драч, в свою очередь, «не может сейчас принять однозначное решение», готов ли он оставаться в «этом сообществе» или нет — о своем решении музыкант сообщит позже.
Ранее музыканты петербургской группы «Увула», лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и подписанты «Домашней работы», заявили, что уходят с лейбла: «Для нас лейбл — это содружество людей, объединенных общей идеей. Мы работали ради и для творчества, но, к сожалению, сейчас это стало чем-то совсем другим, не близким нам». «Увула» и «Пасош» имеют совместный проект — вместе они выпустили альбом «Снова возвращаюсь домой». 2 апреля в Петербурге должен был состояться концерт, и фронтмен «Увулы» Алексей Августовский заявил, что планирует «выполнить свои обязательства перед теми, кто ждал этот концерт, перед теми, кто его делал». Но весь свой гонорар от выступления распределит между центрами, поддерживающими жертв домашнего насилия.
Покинула лейбл «Домашняя работа» и его менеджер Екатерина Пирогова. «Уверена, что эта ситуация подсветила большой системный сдвиг: кажется, что проходит то время, когда талантом и творческими успехами можно оправдать насилие и отсутствие самоконтроля. Хочу пожелать нам всем находиться в безопасности и любви в личной жизни и на работе. Времена трудные, но с такой любовью победим», — написала она. Также отказались от сотрудничества музыканты московской группы «Автоспорт». «Невозможно закрыть глаза на происходящее и делать вид, что нас это не касается. Мы осуждаем абьюзивное поведение и насилие и не можем находиться рядом с людьми, для которых это норма. Берегите себя и своих близких!» — сообщил фронтмен группы Андрей Ванюков.
«Обиды и боль одной женщины разрушили группу и лейбл..... Господа, а вы реально верите, что возможен мир без обид и боли? Спуститесь с инфантильно-идеалистических небес. Никто, абсолютно никто не оправдывает насилие. Но стадная cancel culture — это разрушение созданного. Затоптать демиурга стадом вопящих о своих эфемерных убеждениях обезьян. Петар тоже та еще обезьяна-альфач, но мне искренне жаль группу и лейбл. В итоге все разрушено, ради чего? Кто-то узнал, что девочек бить нельзя? Этой инфе тысяча лет! Почему новая этика должна быть ассоциирована с детской логикой «не хочу, не буду»? Юношеский максимализм на самом деле. Иногда кайфово и романтично, но сейчас, как грузовик с пьяным водилой все крушит на своем пути», — отреагировал лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», основатель клуба «Ионотека» и лейбла Ionoff Music Александр Ионов.
18 марта издание Wonderzine опубликовало интервью Анны Зосимовой — модели, диджея, музыканта и бывшей девушки солиста «Пасош» Петара Мартича. В нем девушка рассказала о том, что их отношения были построены на давлении, агрессии и зависимости. На следующий день Мартич ответил на обвинения в насилии. В комментарии, который «отказались опубликовать с авторским тестом без сокращений» как Wonderzine, так и другие издания (The Village, «Афиша Daily», «Медуза»), музыкант не принес публичных извинений, а поделился своим видением отношений, после чего был обвинен в перекладывании ответственности и непризнании проблемы.
В ответ на комментарий Мартича Зосимова также опубликовала пост. В нем она принесла извинения остальным участникам группы «Пасош» и команде лейбла «Домашняя работа», которые «теперь несут финансовые и репутационные потери в связи с этой ситуацией». «Мое мнение, что эти потери связаны не с моим интервью, а с ответным письмом, в котором Петар не признал своих ошибок, не извинлся, не ответил ни на один из описанных мною инцидентов насилия и измен, переложив всю вину на меня», — написала девушка. Она отметила, что извиняется перед музыкантов «за ту злобу, которую испытывала по отношению к нему, переживая боль» и прощает его «как человека нездорового, который в итоге, надеюсь, рано или поздно примет свои проблемы и начнет с ними работать».
Сегодня, 23 марта, Мартич опубликовал еще один пост, в котором призвал «оставить меня, моих близких и всех других участников этой истории в покое, прекратить травлю и агрессию». «Моей первой реакцией была защитная. Я не отказываюсь от тех слов, но считаю, что нужно их дополнить. Меня обвинили в том, чего я действительно не делал, и я, как и любой человек, захотел оправдаться. Но в контраргументах и спорах я забыл о главном. Я тоже человек. Я тоже бываю не прав. Я причинил немало боли окружающим. Я причинил немало боли Ане, осознанно или неосознанно. И пусть историю, которую она рассказывает, я вижу совсем по-другому, я уверен, что боль, которая стоит за ней — настоящая. Прости меня за причиненную тебе боль, как и я прощаю тебя за боль, причиненную мне», — написал он.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.