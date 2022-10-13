Вячеслав Бутусов: «Я, в принципе, уже все сказал, хочется теперь это сделать покороче и понятнее»

Вячеслав, 40 лет для группы — это много или мало?

Это достаточно. Говорю, как человек, которому уже 60 лет (15 октября день рождения Вячеслава, ему исполнится 61 — Прим.ред.). С одной стороны, это длинный период, за который много всего успело произойти. С другой — для музыки время не имеет никакого значения. Возьмем, например, Баха. Время ему только на пользу. Его музыка с годами, с веками становится только крепче и значительнее.

К творчеству «Наутилуса» это тоже относится?

Баха я слушаю каждый день, и мне помогает. Это та атмосфера, в которой я чувствую себя спокойно и надежно. Вполне возможно, что людям помогает и наша музыка. Есть в ней терапевтическое начало, это неизбежно. Мы же состоим из плоти и души, а для души музыка и слово необходимы.

Программа ваших концертов в последние годы была схожа: хиты «Наутилуса», несколько новых песен вашей группы «Орден Славы». И все это сопровождалось видеоинсталляциями. Чем-то юбилейные концерты будут отличаться?

Мы давно не играли акустику. И в новой программе будет блок стародавних песен, которые я лет 40 назад исполнил и больше за них не брался. «Летучий фрегат», например. Или «Ястребиная свадьба».

Ее вы же играли в фортепианной интерпретации с Екатериной Мечетиной.

Да, но это совсем другой формат. С Екатериной мы делали камерный музыкальный спектакль. Но на привычных концертах песня не звучала как раз лет 40.

А для «Летучего фрегата» Настю Полеву позовете?

Нет. Приглашенных гостей на концертах не будет, во-первых, это очень хлопотно. Во-вторых, не все [музыканты] сохранились. И в-третьих, такое уже было много раз. Своими силами все сыграем.

Сейчас много реюнионов. Была ли у вас идея собраться с Дмитрием Умецким, Виктором Комаровым, Алексеем Могилевским и другими музыкантами, чтобы возродить тот «Наутилус»?

Мы делали это давно, но этого хватило. Все наши попытки и иллюзорное представление о том, что можно вернуться туда, не имеют ничего общего с настоящим. Характер у них больше трагический, чем оптимистический. Должно быть какое-то развитие.

Как архитектор скажу: просто реставрация здания не получится, если не делать капитальный ремонт. Екатерининский Дворец в Царском селе уже не выглядит так, как при императорах. Он стал немного декоративным, есть в этом какая-то пародийность. Имперский дух, закрашенный некачественной краской. Понятно, что это не дворец, а музей. Со всеми его потрохами, со всей его атмосферой, заброшенностью и запущенностью. Так и с группой.