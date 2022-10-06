Кендрик Ламар стал триумфатором BET Hip Hop Awards-2022

Пятый альбом «Mr. Morale & the Big Steppers» стал последним совместным проектом Кендрика Ламара и лейбла «Top Dawg Entertainment» (TDE), с которым он сотрудничал 17 лет. Работа над двойным релизом была для рэпера по-христиански аскетичной: «Пишу. Прослушиваю. И коллекционирую старые пляжные круизеры. Утренние прогулки удерживают меня на холме тишины. Я месяцами хожу без телефона. Любовь, потери и горе нарушили мою зону комфорта, но проблески Бога говорят через мою музыку и семью. Пока мир вокруг меня развивается, я размышляю о том, что важнее всего. Жизнь, в которую мои слова попадут в следующий раз».

Приобретя репутацию фигуры высшего морального авторитета в хип-хопе и став первым и единственным рэпером, получившим Пулитцеровскую премию, Ламар выпускает «Mr. Morale & the Big Steppers» — и сжигает за собой мосты. Он как будто оказывается в кресле психотерапевта, то бравируя, дурачась и подкалывая слушателей фразочками вроде «Привет, крекеры!» («Savior») и «Знаменитость не значит честность, дурак» («Rich Spirit»), то тут же срывая с себя маски и честно рассказывая, как терзается горем и стыдом — чувствами, заглушить которые помогают ненужные дорогие покупки и неверность.