МС Сенечка требует «витамин :D» на новом мини-альбоме «Солнце»

МС Сенечка, которого называют самым позитивным рэпером России, выпустил новый мини-альбом «Солнце». Вместе с музыкантом требуем «витамин :D» и торопимся услышать: через некоторое время часть треков исчезнет со стримингов!
Открывающая релиз композиция «Солнце» была написана зимой и выражает мечты о теплой погоде. «Холод, снег и никакого солнца. И тут внезапно, как ударом в голову, мысль, что надо записать трек, от которого будет так же тепло, как если бы в комнате засветило маленькое персональное солнце», — говорит о работе над треком Сенечка.
«Milky Way», записанная при участии трио ЛАУД, пропитана атмосферой наступающей ночи и мечтами о свободе, к которой стремятся исполнители: «Это трек, переводящий настроение в ночь, которая далее будет основным временем повествования. Все мое прошлое творчество было о том, что происходит днем, сейчас же — "город засыпает"».
Трек «Мечтаю» был написал под впечатлением от отдыха на тропическом курорте — джунгли, берег океана и шум прибоя, которые оказали на музыканта «терапевтический эффект». Завершают релиз композиции «Dream.mp3» и «Просто зависаю» — инструментальная электронная работа с большим количеством переходов и трек-сит, который сам МС Сенечка называет «послесловием, постскриптумом».
Через некоторое время часть треков, вошедших в новый релиз «Солнце» исчезнет со всех стриминговых площадок. Таким образом МС Сенечка по-новому интерпретирует забытый формат «дабплейтов» — мягких виниловых пластинок, существовавших в единственном экземпляре и пригодных для проигрывания всего несколько раз.
Напомним, летом МС Сенечка и SuperSanyc из «Всигме» выпустили совместный альбом «Rhymond Bounce vol. 1». Релиз состоит из 11 треков, ставших результатом творческих экспериментов и приверженности к олдскульному хип-хопу.
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