МС Сенечка требует «витамин :D» на новом мини-альбоме «Солнце»

«Milky Way», записанная при участии трио ЛАУД, пропитана атмосферой наступающей ночи и мечтами о свободе, к которой стремятся исполнители: «Это трек, переводящий настроение в ночь, которая далее будет основным временем повествования. Все мое прошлое творчество было о том, что происходит днем, сейчас же — "город засыпает"».

Трек «Мечтаю» был написал под впечатлением от отдыха на тропическом курорте — джунгли, берег океана и шум прибоя, которые оказали на музыканта «терапевтический эффект». Завершают релиз композиции «Dream.mp3» и «Просто зависаю» — инструментальная электронная работа с большим количеством переходов и трек-сит, который сам МС Сенечка называет «послесловием, постскриптумом».