Группа АИГЕЛ выпустила новый сингл «Океаническое дно» — о любви и прощании

Номинанты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — музыкальный дуэт поэтессы Айгель Гайсиной и электронного музыканта Ильи Барамия АИГЕЛ — выпустили новый сингл «Океаническое дно». Лирическая композиция повествует о любви и прощании.
О работе над песней «Океаническое дно»:
Этой песне больше 10 лет. Мне очень хотелось сделать ее вместе с Ильей, но все эти годы у нас не доходили руки. В конце 2021-го мы наконец взялись, но с 24 февраля все рассыпалось, было ощущение, что мы больше не сможем создавать музыку. В конце концов эта песня стала одним из наших маяков, вытащила нас из ступора, Илья приехал ко мне в Казань, мы делали ее вместе, мотивируя друг друга.
Почему-то очень захотелось добавить туда живых инструментов, хотя мы обычно не фанаты живых инструментов, мы достали гитару, сидели у меня дома наигрывали гитарные партии, потом разъехались и опять застыли на пару месяцев. Недавно я приехала к Илье в Питер и мы снова сели за нее, взяли живые скрипки — это, наверное, самая живая наша песня по инструментам.
Раньше мы всегда работали друг с другом удаленно, нам было так удобно. Но вот наступили времена, когда поодиночке невозможно — возможно только вместе.
Трек «Океаническое дно» продолжает серию синглов «Аигел», первым из которых стал трек «Мир спасет красота», представленный в марте. В 2021 году дуэт также выпустил мини-альбом «Офигенно». Запись трех треков проходила дистанционно — Айгель находилась в Набережных Челнах, а Илья — в Петербурге.
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