Группа АИГЕЛ выпустила новый сингл «Океаническое дно» — о любви и прощании

Айгель Гайсина

О работе над песней «Океаническое дно»:

Этой песне больше 10 лет. Мне очень хотелось сделать ее вместе с Ильей, но все эти годы у нас не доходили руки. В конце 2021-го мы наконец взялись, но с 24 февраля все рассыпалось, было ощущение, что мы больше не сможем создавать музыку. В конце концов эта песня стала одним из наших маяков, вытащила нас из ступора, Илья приехал ко мне в Казань, мы делали ее вместе, мотивируя друг друга.

Почему-то очень захотелось добавить туда живых инструментов, хотя мы обычно не фанаты живых инструментов, мы достали гитару, сидели у меня дома наигрывали гитарные партии, потом разъехались и опять застыли на пару месяцев. Недавно я приехала к Илье в Питер и мы снова сели за нее, взяли живые скрипки — это, наверное, самая живая наша песня по инструментам.

Раньше мы всегда работали друг с другом удаленно, нам было так удобно. Но вот наступили времена, когда поодиночке невозможно — возможно только вместе.