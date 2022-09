Что мы слушали в августе (и будем осенью!): новые Arctic Monkeys, M.I.A., Yeah Yeah Yeahs и Red Hot Chili Peppers

Yeah Yeah Yeahs — «Burning» («Cool It Down»)

Американская инди-рок группа Yeah Yeah Yeahs прерывает молчание и готовится выпустить полноформатный альбом «Cool It Down» — пятый студийный и первый после «Mosquito» 2013 года. Предшествующий релизу сингл «Burning» спродюсирован Эндрю Вяттом и отчасти вдохновлен треком «Beggin’» рок-н-ролльщиков The Four Seasons — вокалистка Карен О «подмигивает» фронтмену группы Фрэнки Валли строчкой «Oooh, lay your red hand on me, baby». «Если мир в огне, я надеюсь, что самые любимые останутся под защитой и мы сделаем все возможное, чтобы защитить то, что нам дорого больше всего в этой жизни. "Burning" — песня об этом чувстве, сигнал для души. Мы умоляем мир остыть — просто делаем это так, как умеем».

Альбом «Cool It Down» выйдет 30 сентября 2022 года.