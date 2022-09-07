Что мы слушали в августе (и будем осенью!): новые Arctic Monkeys, M.I.A., Yeah Yeah Yeahs и Red Hot Chili Peppers

«Одни провожают лето, другие готовятся громко напомнить о себе» — так можно было бы описать август, небогатый на новые альбомы, но буквально переполненный лид-синглами с грядущих полноформатных релизов. Музыкальный обозреватель «Собака.ru» Даша Гладких собрала первые весточки (и не только!) и рассказывает, что, судя по ним, мы будем слушать этой осенью: новых Arctic Monkeys, M.I.A., Yeah Yeah Yeahs и Red Hot Chili Peppers.
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Arctic Monkeys — «There’d Better Be A Mirrorball» («The Car»)
Британцы Arctic Monkeys возвращаются с первым за четыре года и седьмым в их дискографии полноформатным альбомом. «The Car» продолжает направление, заданное своим предшественником «Tranquility Base Hotel & Casino» 2018 года: отойдя от рок-н-ролльного звучания «AM» (2013), музыканты обращаются к психоделике и фри-джазу, облачая многоуровневые композиции в теплый аналоговый визуал.
Продюсером пластинки выступил Джеймс Форд — давний соратник Arctic Monkeys, в том числе работавший над мини-альбомом «Submarine» Алекса Тернера и «Suck It And See» 2011 года. Запись «The Car» проходила лондонской студии RAK Studios и парижской La Frette, а также в исторических интерьерах аббатства Батли в Саффолке — оно было основано в 1711 году главным юстициарием короля Генриха II.
Альбом «The Car» выйдет 21 октября 2022 года.
Red Hot Chili Peppers — «Tippa My Tongue» («Return of the Dream Canteen»)
«Мировая икона» по версии MTV Music Video Awards-2022 Red Hot Chili Peppers готовятся выпустить новый, 13-й по счету и второй за год альбом «Return of the Dream Canteen». Предшественник «Unlimited Love», выпущенный весной, ознаменовал возвращение гитариста и бэк-вокалиста Джона Фрушанте, покинувшего группу в 2009 году. Двойной лонгплей станет «всем, чем [музыканты] являются и о чем когда-либо мечтали»: под руководством продюсера Рика Рубина Red Hot Chili Peppers отправились на поиски себя как группы, джемили «просто ради удовольствия», нашли «скользящий поток звука» и упаковали его в 17 композиций, написанных «кровью их сердец».
Альбом «Return of the Dream Canteen» выйдет 14 октября 2022 года.
The Game — «Drillmatic: Heart vs. Mind»
Полуторачасовой альбом рэпера The Game «Drillmatic: Heart vs. Mind» отметился не только своей длительностью (31 трек!), но и списком участников: гостевые куплеты на пластинке записали Дрейк, ASAP Rocky, Pusha T, Lil Wayne, French Montana, Рик Росс, Крис Браун, DJ Khaled и другие. Очистить сэмплы на семи треках рэперу помог Jay-Z, а Канье Уэст не только записал куплет для «Eazy», вышедшего в качестве самостоятельного сингла в январе 2022 года, но и выступил сопродюсером альбома. Вишенка на торте — 10-минутный дисс на «The Black Slim Shady» Эминема, в котором The Game выдает себя за настоящего Слима Шейди. А еще констатирует: Эминем, по его мнению, банальный лирик, который не заслуживает того обожания, которое получает, а коммерческий успех не приводит к уличному авторитету.
Yeah Yeah Yeahs — «Burning» («Cool It Down»)
Американская инди-рок группа Yeah Yeah Yeahs прерывает молчание и готовится выпустить полноформатный альбом «Cool It Down» — пятый студийный и первый после «Mosquito» 2013 года. Предшествующий релизу сингл «Burning» спродюсирован Эндрю Вяттом и отчасти вдохновлен треком «Beggin’» рок-н-ролльщиков The Four Seasons — вокалистка Карен О «подмигивает» фронтмену группы Фрэнки Валли строчкой «Oooh, lay your red hand on me, baby». «Если мир в огне, я надеюсь, что самые любимые останутся под защитой и мы сделаем все возможное, чтобы защитить то, что нам дорого больше всего в этой жизни. "Burning" — песня об этом чувстве, сигнал для души. Мы умоляем мир остыть — просто делаем это так, как умеем».
Альбом «Cool It Down» выйдет 30 сентября 2022 года.
Gorillaz & Tame Impala — «New Gold» («Cracker Island»)
Перебравшись из Kong Studios на Западе Лондона, «группа музыкальных неудачников» обосновалась в Калифорнии: теперь «Мердок влюблен в даму по соседству, Рассел приклеился к телевизору, Нудл составляет справочник мудрости и знаний, а 2D занят тем, что он 2D». По крайней мере, так Gorillaz говорят сами о себе. Общий солнечный вайб новой «локации» группы добавляют мастера психоделического рока Tame Impala, принявшие участие в записи «New Gold» — сингла, который войдет в грядущий альбом Gorillaz «Cracker Island». Среди гостей пластинки Bad Bunny, Стиви Никс, Beck и Адели Омотайо, продюсером выступил восьмикратный обладатель премии «Грэмми» Грег Керстин, а также сами Gorillaz и барабанщик группы Реми Кабака-младший.
Альбом «Cracker Island» выйдет 24 февраля 2023 года.
M.I.A. — «Popular» («MATA»)
На новом и первом со времен «AIM» 2016 года альбоме M.I.A. сталкиваются эго и духовность — «потому что музыканту нужно какое-то эго, иначе у него ничего не получится». В числе гостей пластинки Doja Cat и Ники Минаж, куплеты которых исполнительнице пришлось ждать два года. Сама M.I.A. говорит о грядущем релизе следующее: «Это битва эго против поиска себя и духовного лидера. Духовность внутри, какая бы форма ни была дана вам. Я думаю, что это действительно интересно: когда вы все обдумываете, вселенная бросает вам вызов. И это случилось со мной. На самом деле я здесь только для того, чтобы поделиться этим».
Дата выхода альбома «MATA» пока не определена. Несмотря на это, M.I.A. уверяет: если пластинка не увидит свет в сентябре, она сама опубликует ее.
HSV — «Перестановка»
Казанцы Harajiev Smokes Virginia сменили название на лаконичное HSV и выпустили новый, шестой по счету, альбом. На «Перестановке» слышно влияние Tyler, The Creator, BADBADNOTGOOD, Arlo Parks и многих других исполнителей, важных здесь и сейчас.
Жанровые приемы — лишь средство: трек может начинаться инди-роковым рифом, а заканчиваться эпичным аутро в духе Канье Уэста. Внутри спрятан джаз, облаченный в соло на саксофоне Азата Баязитова («Ты не врубаешься»,) гостевой хип-хоп от москвичей «другдиджея», прилипчивый припев с женским вокалом («В твоих глазах»).
«Перестановка» звучит в любой компании, будь то хип-хоп или соул, и расширяет спектр российской поп-музыки, где альтернативный и независимый сегмент только зарождается. Наконец, это умная музыка, сделанная опытными музыкантами.
Okolo Poludnya, Миртл, DRIADA на сборнике «Холода»
«Холода» — музыкальная компиляция издательства «ЛЕЙБЛ», в записи которой приняли участие проект Иилай, синти-поп артистка DRIADA, пост-панк группа Manicure, группа «ШЫША», Dead Koka (сайд-проект лидера группы «Второй этаж поражает») и другие. Сборник посвящен «холодному» звучанию локальной сцены и представляет вариации на тему очередного витка «новой волны».
«Холода» — это осторожная попытка отразить общее эмоциональное состояние представителей инди-сцены: пять из 12 треков — совместные работы, олицетворяющие важность коллаборации в трудные времена, а туманный мета-панк с равными долями меланхолии и безысходности в треке «Апатия» Okolo Poludnya, МИРТЛ и Лизы Садриевой стал основой концепции всего сборника.
Boulevard Depo — АYОЙ
«Вся моя клика со мной», — заявляет Boulevard Depo в новом сингле АYОЙ, переосмысляющем популярную детскую песню Михаила Танича и Владимира Шаинского. В новой композиции Boulevard Depo раскрывает свое отношение к жизни, рассуждает на темы человеческих ценностей и отношений, облекая их в простую распевную форму, а в клипе на трек перемещается по петербургским улицам — от Лиговки до Чернышевской. В этом ему помогают «Сертоловский черт», Виктор Забуга, Saint City Lovers и другие: «Если с другом вышел в путь».
Антоха МС — «Жара»
Уже с трудом вспоминается, как жаркие дни заставляли бросать все свои дела, чтобы подставить лицо солнцу и с головой окунуться в воду. Антоха МС напоминает о том, как это было: в клипе на лид-сингл «Жара» с мини-альбома «Летний» музыкант примеряет на себя образы бизнесмена, рейвера, физкультурника, ганста-рэпера, пловца и скейтера. В кадре Антон реализовывает свою театральную харизму, но признается: «Боюсь, что люди могут воспринять ее как что-то за гранью симпатичного». В финале он даже думал сделать прыжок в воду с моста, но решил обойтись надувным бассейном со стремянкой: «Хотя и это было довольно экстремально».
Elton John & Britney Spears — «Hold Me Closer»
«Hold Me Closer» — электронное попурри из классических композиций Элтона Джона «Tiny Dancer» (1971), «The One» (1992) и «Don’t Go Breaking My Heart» (1976), записанное совместно с Бритни Спирс. Для певицы это первый сингл за последние пять лет, к тому же выпущенный после того, как она избавилась от опеки своего отца.
Музыкальные критики встретили релиз полярными отзывами, заявив, что «молния не ударяет дважды»: годом ранее, в августе 2021-го, переосмысленная Элтоном Джоном совместно с Dua Lipa «Cold Heart» получила номинацию Brit Awards как «Песня года» и стала лучшей танцевальной/электронной композицией по версии Billboard Music Awards 2022.
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