Что мы слушали в августе (и будем осенью!): новые Arctic Monkeys, M.I.A., Yeah Yeah Yeahs и Red Hot Chili Peppers

M.I.A. — «Popular» («MATA»)

На новом и первом со времен «AIM» 2016 года альбоме M.I.A. сталкиваются эго и духовность — «потому что музыканту нужно какое-то эго, иначе у него ничего не получится». В числе гостей пластинки Doja Cat и Ники Минаж, куплеты которых исполнительнице пришлось ждать два года. Сама M.I.A. говорит о грядущем релизе следующее: «Это битва эго против поиска себя и духовного лидера. Духовность внутри, какая бы форма ни была дана вам. Я думаю, что это действительно интересно: когда вы все обдумываете, вселенная бросает вам вызов. И это случилось со мной. На самом деле я здесь только для того, чтобы поделиться этим».

Дата выхода альбома «MATA» пока не определена. Несмотря на это, M.I.A. уверяет: если пластинка не увидит свет в сентябре, она сама опубликует ее.