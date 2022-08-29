Lil Nas X, Лиззо, RHCP, Тейлор Свифт и парящий Джонни Депп на церемонии вручения MTV Music Video Awards-2022

В Нью-Джерси прошла церемония вручения премии MTV Music Video Awards-2022. Ведущими вечера стали рэпер LL Cool J, сменившая несколько нарядов Ники Минаж и Джек Харлоу — автор главной песни лета «First Class», удостоенный за это почетного Лунного человека. Рассказываем, кто еще отметился в этом году, и показываем фотографии церемонии.
Триумфатором MTV Music Video Awards-2022 стала певица Тейлор Свифт, забрав статуэтки сразу в двух главных категориях «Видео года» и «Лучшее длинное видео» — за пятнадцатиминутный клип на песню «All Too Well» с Сэди Синк из «Очень странных дел» и Диланом О’Брайеном в главных ролях. Вместе с Свифт за звание главного видео года боролись «Shivers» Эда Ширана, «As It Was» Гарри Стайлза и «Way 2 Sexy» Дрейка, Янг Танга и Future.
Lil NasX и Джек Харлоу, выпустившие совместный сингл «Industry Baby», также взяли сразу две статуэтки — за лучший фит и визуальные эффекты. Отдельно Харлоу отметился в категории «Главная песня лета»: его трек «First Class» с семплом из хита Ферги «Glamorous» 2007 года стала вирусной на TikTok еще до ее выпуска, дебютировал на первой строчке Billboard Hot 100 США и заработал самую полную неделю потокового вещания в 2022 году.
Группой года признан южнокорейский бой-бэнд BTS, исполнителем года — пуэрториканский рэпер Bad Bunny, лучшим новым артистом стала американская актриса Дав Кэмерон: до выпуска своего дебютного мини-альбома «Bloodshot / Waste» в 2019 году она записала четыре альбома с саундтреками, девять синглов, 24 рекламных трека, 16 музыкальных клипов. Альбом года по версии MTV Music Video Awards-2022 у Гарри Стайлса, который получил статуэтку за лонгплей «Harry's House».
Гостем церемонии также стал актер Джонни Депп, для которого появление на MTV Music Video Awards-2022, пусть и в виде голограммы, стало первым участием в шоу после судебного разбирательства с бывшей женой Эмбер Херд. Он выступил в комедийной роли талисмана шоу — Лунного человека, парящего над Prudential Center в скафандре. «Я просто хочу, чтобы вы, ребята, знали, что я готов отпраздновать дни рождения, бар-мицвы и бат-мицвы, свадьбы, все, что вам нужно… Что‑нибудь, что угодно. О, а еще я дантист», — сказал актер в своем последнем выступлении. А незадолго до этого «признался»: «Знаете что? Мне нужна была работа».
Лауреаты MTV Music Video Awards-2022:
Альбом года
Гарри Стайлс — Harry's House
Группа года
BTS
Исполнитель года
Bad Bunny
Лучший новый артист
Дав Кэмерон
Лучшая песня
Билли Айлиш — Happier Than Ever
Видео года
Тейлор Свифт — All Too Well
Лучший k-pop клип
LALISA
Лучшее видео со смыслом
Лиззо — About Damn Time
Лучшее альтернативное видео
Maneskin — I Wanna Be Your Slave
Лучшее латиноамериканское видео
Анитта — Evolver
Лучшее рок-видео
Red Hot Chili Peppers — Black Summer
Лучшее поп-видео
Гарри Стайлс — As It Was
Лучшая совместная работа
Lil NasX и Джек Харлоу — Industry Baby
Лучшие визуальные эффекты
Lil NasX и Джек Харлоу — Industry Baby
Лучшее длинное видео
Тейлор Свифт — All Too Well
Лучшее хип-хоп видео
Ники Минаж — Do We Have A Problem
Лучшее R&В видео
The Weeknd — Out of Time
Главная песня лета
Джек Харлоу — First Class
Признание поколения (MTV Vanguard Award)
Ники Минаж
Мировая икона
Red Hot Chili Peppers
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