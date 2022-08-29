Lil Nas X, Лиззо, RHCP, Тейлор Свифт и парящий Джонни Депп на церемонии вручения MTV Music Video Awards-2022

Гостем церемонии также стал актер Джонни Депп, для которого появление на MTV Music Video Awards-2022, пусть и в виде голограммы, стало первым участием в шоу после судебного разбирательства с бывшей женой Эмбер Херд. Он выступил в комедийной роли талисмана шоу — Лунного человека, парящего над Prudential Center в скафандре. «Я просто хочу, чтобы вы, ребята, знали, что я готов отпраздновать дни рождения, бар-мицвы и бат-мицвы, свадьбы, все, что вам нужно… Что‑нибудь, что угодно. О, а еще я дантист», — сказал актер в своем последнем выступлении. А незадолго до этого «признался»: «Знаете что? Мне нужна была работа».