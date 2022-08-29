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Lil Nas X, Лиззо, RHCP, Тейлор Свифт и парящий Джонни Депп на церемонии вручения MTV Music Video Awards-2022

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В Нью-Джерси прошла церемония вручения премии MTV Music Video Awards-2022. Ведущими вечера стали рэпер LL Cool J, сменившая несколько нарядов Ники Минаж и Джек Харлоу — автор главной песни лета «First Class», удостоенный за это почетного Лунного человека. Рассказываем, кто еще отметился в этом году, и показываем фотографии церемонии.

Photo by Dia Dipasupil/Getty Images

Син Бэнкхед и Lil Nas X

Photo by Dia Dipasupil/Getty Images

Måneskin 

Photo by Jamie McCarthy/Getty Images for MTV/Paramount Global

Джек Харлоу 

Photo by Dia Dipasupil/Getty Images

Red Hot Chili Peppers

Photo by Dia Dipasupil/Getty Images

Корделл Бродус и Снуп Догг

Photo by Dia Dipasupil/Getty Images

Lizzo 

Photo by Dia Dipasupil/Getty Images

Аврил Лавин и Мод Сан

Photo by Dia Dipasupil/Getty Images

Джек Харлоу

Dia Dipasupil/Getty Images

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Триумфатором MTV Music Video Awards-2022 стала певица Тейлор Свифт, забрав статуэтки сразу в двух главных категориях «Видео года» и «Лучшее длинное видео» — за пятнадцатиминутный клип на песню «All Too Well» с Сэди Синк из «Очень странных дел» и Диланом О’Брайеном в главных ролях. Вместе с Свифт за звание главного видео года боролись «Shivers» Эда Ширана, «As It Was» Гарри Стайлза и «Way 2 Sexy» Дрейка, Янг Танга и Future.

Photo by Arturo Holmes/Getty Images)

Тейлор Свифт получила статуэтку за лучшее видео года

Photo by Arturo Holmes/Getty Images

Аврил Лавин 

Photo by Arturo Holmes/Getty Images

LL Cool J и Никки Минаж

Photo by Arturo Holmes/Getty Images

Никки Минаж 

Photo by Arturo Holmes/Getty Images

Lizzo

Lil NasX и Джек Харлоу, выпустившие совместный сингл «Industry Baby», также взяли сразу две статуэтки — за лучший фит и визуальные эффекты. Отдельно Харлоу отметился в категории «Главная песня лета»: его трек «First Class» с семплом из хита Ферги «Glamorous» 2007 года стала вирусной на TikTok еще до ее выпуска, дебютировал на первой строчке Billboard Hot 100 США и заработал самую полную неделю потокового вещания в 2022 году.

Photo by Arturo Holmes/Getty Images

Panic! at the Disco

Photo by Arturo Holmes/Getty Images

Эминем и Снуп Догг

Photo by Arturo Holmes/Getty Images

Måneskin

Photo by Arturo Holmes/Getty Images

Khalid и Marshmello

Photo by Arturo Holmes/Getty Images

Red Hot Chili Peppers

Группой года признан южнокорейский бой-бэнд BTS, исполнителем года — пуэрториканский рэпер Bad Bunny, лучшим новым артистом стала американская актриса Дав Кэмерон: до выпуска своего дебютного мини-альбома «Bloodshot / Waste» в 2019 году она записала четыре альбома с саундтреками, девять синглов, 24 рекламных трека, 16 музыкальных клипов. Альбом года по версии MTV Music Video Awards-2022 у Гарри Стайлса, который получил статуэтку за лонгплей «Harry's House».

Photo by Dia Dipasupil/Getty Images

Тейлор Свифт

Photo by Dia Dipasupil/Getty Images

Toosii 

Photo by Dia Dipasupil/Getty Images

Эшли Грэхэм

Photo by Dia Dipasupil/Getty Images

Сами Хок

Photo by Dia Dipasupil/Getty Images

Lil Nas X

Photo by Dia Dipasupil/Getty Images

Offset 

Photo by Dia Dipasupil/Getty Images

Син Бэнкхед и Lil Nas X 

Гостем церемонии также стал актер Джонни Депп, для которого появление на MTV Music Video Awards-2022, пусть и в виде голограммы, стало первым участием в шоу после судебного разбирательства с бывшей женой Эмбер Херд. Он выступил в комедийной роли талисмана шоу — Лунного человека, парящего над Prudential Center в скафандре. «Я просто хочу, чтобы вы, ребята, знали, что я готов отпраздновать дни рождения, бар-мицвы и бат-мицвы, свадьбы, все, что вам нужно… Что‑нибудь, что угодно. О, а еще я дантист», — сказал актер в своем последнем выступлении. А незадолго до этого «признался»: «Знаете что? Мне нужна была работа».

Лауреаты MTV Music Video Awards-2022: 

Альбом года

Гарри Стайлс — Harry's House

Группа года

BTS

Исполнитель года

Bad Bunny

Лучший новый артист

Дав Кэмерон

Лучшая песня

Билли Айлиш — Happier Than Ever

Видео года

Тейлор Свифт — All Too Well

Лучший k-pop клип

LALISA

Лучшее видео со смыслом

Лиззо — About Damn Time

Лучшее альтернативное видео

Maneskin — I Wanna Be Your Slave

Лучшее латиноамериканское видео

Анитта — Evolver

Лучшее рок-видео

Red Hot Chili Peppers — Black Summer

Лучшее поп-видео

Гарри Стайлс — As It Was

Лучшая совместная работа

Lil NasX и Джек Харлоу — Industry Baby

Лучшие визуальные эффекты

Lil NasX и Джек Харлоу — Industry Baby

Лучшее длинное видео

Тейлор Свифт — All Too Well

Лучшее хип-хоп видео

Ники Минаж — Do We Have A Problem

Лучшее R&В видео

The Weeknd — Out of Time

Главная песня лета

Джек Харлоу — First Class

Признание поколения (MTV Vanguard Award)

Ники Минаж

Мировая икона

Red Hot Chili Peppers

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