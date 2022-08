Lil Nas X, Лиззо, RHCP, Тейлор Свифт и парящий Джонни Депп на церемонии вручения MTV Music Video Awards-2022

Лауреаты MTV Music Video Awards-2022:

Альбом года

Гарри Стайлс — Harry's House

Группа года

BTS

Исполнитель года

Bad Bunny

Лучший новый артист

Дав Кэмерон

Лучшая песня

Билли Айлиш — Happier Than Ever

Видео года

Тейлор Свифт — All Too Well

Лучший k-pop клип

LALISA

Лучшее видео со смыслом

Лиззо — About Damn Time

Лучшее альтернативное видео

Maneskin — I Wanna Be Your Slave

Лучшее латиноамериканское видео

Анитта — Evolver

Лучшее рок-видео

Red Hot Chili Peppers — Black Summer

Лучшее поп-видео

Гарри Стайлс — As It Was

Лучшая совместная работа

Lil NasX и Джек Харлоу — Industry Baby

Лучшие визуальные эффекты

Lil NasX и Джек Харлоу — Industry Baby

Лучшее длинное видео

Тейлор Свифт — All Too Well

Лучшее хип-хоп видео

Ники Минаж — Do We Have A Problem

Лучшее R&В видео

The Weeknd — Out of Time

Главная песня лета

Джек Харлоу — First Class

Признание поколения (MTV Vanguard Award)

Ники Минаж

Мировая икона

Red Hot Chili Peppers