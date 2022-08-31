«Говори от сердца. Только сердце зорко»: посмотрите новый клип группы СБПЧ на песню «Береги»

По словам фронтмена СБПЧ Кирилла Иванова, «Береги» — песня о том, что всегда заканчивается и при этом всегда с тобой: «О последнем лете детства, о маленьком шраме под лопаткой, который останется на всю жизнь, о брошенных между делом словах, которые вспоминаешь до самой смерти».

Кадры, сопровождающие композицию, нашел и оцифровал дизайнер Дмитрий Шалаев в рамках проекта «Ниоткуда». Это «хранилище утерянных воспоминаний», в котором собраны видеофрагменты из жизни неизвестных людей, отснятые в СССР, США, Японии, Франции, ГДР, Греции, Монако и Финляндии.

«В нашем видео есть кадр, где на общем плане стоит ребенок, завернутый в полушубок. И я очень хорошо помню это ощущение из детства, когда тебя укутали — и не повернуться, ни рукой не пошевелить. Только стоять садовым гномом», — рассказывает Иванов.

Сейчас группа «Самое большое простое число» завершает работу над новым альбомом, выход которого запланирован на осень. «Береги» стал вторым синглом с предстоящей пластинки — ранее музыканты представили песню «Между строк», в которой прямой ритм и гитарные перегрузы соседствуют с ощущением пограничности.