«Между строк»: послушайте новый сингл группы «Самое большое простое число»

Группа «Самое большое простое число» выпустила новую песню «Между строк». Прямой ритм, гитарные перегрузы и ощущение пограничности — послушайте прямо сейчас.
Из текста песни «Между строк»:
Если просто все было все время зря,
Если это закат был, а не заря,
Если все вопреки, не благодаря —
Какой же смысл в борьбе?
Я мечтал делать просто не только для,
Мне не надо ни пороха, ни огня,
Но я точно уверен: не вспомню дня,
Чтоб не думал я о тебе.
В оформлении обложки нового сингла СБПЧ «Между строк» была использована работа Светланы Ивановой — художника, поэта и матери фронтмена группы Кирилла Иванова. Родилась и живет в Петербурге. Окончила среднюю художественную школу при Академии имени Репина (1983) и Литературный институт имени Горького (1991), с 1994 года — член Союза художников России. В числе работ Ивановой оформления книг Людмилы Петрушевской «Глупая принцесса» и «Город света», а также Вадима Левина и Ренаты Мухи «Между нами», которая вошла в топ детских книг на Non-fiction 2009.
Персональные выставки книжной и станковой графики Ивановой многократно проходили в галереях Петербурга, Москвы, Германии и Нидерландов. Произведения художника находятся в коллекциях Музея-квартиры Достоевского (Петербург), издательских домов «Вита Нова», «Новое литературное обозрение», а также в частных собраниях 15 стран мира. Кроме того, Иванова — автор трех поэтических книг «Тень на камне» (1990), «Появление бабочки» (1994) и «Небесная Фонтанка» (2001).
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