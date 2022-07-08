«Между строк»: послушайте новый сингл группы «Самое большое простое число»

СБПЧ

Из текста песни «Между строк»:

Если просто все было все время зря,

Если это закат был, а не заря,

Если все вопреки, не благодаря —

Какой же смысл в борьбе?

Я мечтал делать просто не только для,

Мне не надо ни пороха, ни огня,

Но я точно уверен: не вспомню дня,

Чтоб не думал я о тебе.