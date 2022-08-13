Бейонсе показала тизер клипа на трек «I’m That Girl»

Певица Бейонсе поделилась клипом на трек «I’m That Girl» с последнего альбома «Renaissance». В нем исполнительница в шикарных нарядах занимается домашними делами, а затем оказывается в баре.
На данный момент нет точной даты премьеры всего визуального альбома и выхода полноценного клипа на «I’m That Girl». Клип недоступен для просмотра в России.
Напомним, ранее вышел новый и первый за шесть лет полноформатный альбом Бейонсе «Renaissance». На пластинке, которая обещает стать первым актом из трех запланированных, 16 треков, знаменующих наступление новой эры в карьере певицы.
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