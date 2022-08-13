Бейонсе показала тизер клипа на трек «I’m That Girl»

На данный момент нет точной даты премьеры всего визуального альбома и выхода полноценного клипа на «I’m That Girl». Клип недоступен для просмотра в России.

Напомним, ранее вышел новый и первый за шесть лет полноформатный альбом Бейонсе «Renaissance». На пластинке, которая обещает стать первым актом из трех запланированных, 16 треков, знаменующих наступление новой эры в карьере певицы.