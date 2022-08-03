«Два года нас убивали, а потом добили»: 50% организаторов концертов в России могут прекратить деятельность

Председатель совета директоров Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций Владимир Зубицкий в интервью «Собака.ru» прогнозирует: концертной индустрии угрожает новая волна заболеваемости коронавирусом. Кроме того, добавляет он, не решена проблема возврата денег за отмененные выступления западных артистов. Таким образом, из-за общих финансовых проблем в ближайший год в России может закрыться как минимум 50% компаний-организаторов концертов.

Владимир Зубицкий Председатель совета директоров Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций — специально для «Собака.ru»: Ничего похожего на то, что происходит сейчас, не было много-много лет, — отменены практически все большие концерты, почти не проводятся фестивали. И это при том, что мы только вышли из пандемии, где наша отрасль была одной из самых пострадавших, и думали, что будет хоть что-то, [что позволит индустрии восстановиться]. [...] Мы же в 2019 году выплатили артистам гонорары, потом из-за пандемии концерты сдвигались, а теперь из-за санкций мы не можем вернуть эти деньги, [чтобы выплатить компенсацию зрителям]. Причем артисты, промоутеры согласны, но иностранные банки не готовы совершать транзакции.

Аналогичное мнение высказал продюсер фестиваля STEREOLETO Илья Бортнюк. «Два года нас убивали, а потом добили. Может показаться, что концерты есть, но в реальности рынок упал процентов на семьдесят, по сравнению с тем, что было до ковида», — отмечает он.

При этом есть и те, кто смотрит на ситуацию со сдержанным оптимизмом. Арт-директор клуба А2 Влада Заморина напоминает о снятии ограничений по коронавирусу, которые влияли на вместимость и рассадку — такое послабление позволяет «артистам нашего формата провести настоящий концерт». Идеолог петербургского клуба «Ионотека» Александр Ионов, в свою очередь, считает, что с уверенностью говорить о возможности или невозможности возвращения зарубежных артистов на российскую сцену пока преждевременно, но «обходные пути» могут быть найдены: «Наши граждане нашли обходные пути, чтобы путешествовать по миру, могут найти их и зарубежные артисты, другой вопрос, согласятся ли они на это, только время покажет».