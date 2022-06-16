Бейонсе анонсировала выход нового (первого за 6 лет!) альбома «Renaissance»

О новой музыке певица также рассказала британскому Vogue, став героиней обложки июльского номера. В социальных сетях издание называет «Renaissance» «самым амбициозным музыкальным проектом» Бейонсе, тогда как сама певица в интервью отмечает: процесс записи был долгим. При этом пандемия, хоть и став причиной тому причиной, только способствовала работе над альбомом, дав певице гораздо больше времени на обдумывание и переосмысление каждого решения — чтобы сделать такую музыку, которая ей нравится.

Последний на сегодняшний день альбом Бейонсе «Lemonade» стал вторым «визуальным альбомом» певицы после «Beyoncé» 2013 года. Концепция пластинки строилась вокруг путешествия женщины к самопознанию и исцелению.

В США «Lemonade» дебютировал на первом месте основного хит-парада Billboard 200 с тиражом 653 тысяч эквивалентных альбомных единиц, учитывающих стриминг отдельных треков. После выхода пластинки сразу 12 треков из нее попали в Billboard Hot 100. В 2017 году «Lemonade» взял «Грэмми» как лучший современный урбан-альбом.