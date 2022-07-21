Лекции Анны Виленской и Ярослава Тимофеева из OQJAV, произведения Скрябина и джаз: на Новой сцене пройдет фестиваль о диджитал-популяризации музыки

Первый уикенд августа на Новой сцене Александринского театра посветят редкой классике и диджитал-популяризации музыки. Лекции Анны Виленской и Ярослава Тимофеева из OQJAV, произведения Скрябина и Дебюсси, а также джаз-мугам в сочетании с академической музыки (практически единственный такой концерт!) — рассказываем о программе.
Анна Виленская
Лекции
4 августа пианист трио OQJAV и главный редактор журнала «Музыкальная академия» Ярослав Тимофеев расскажет о том, кто такие музыкальный критик и музыкальный журналист, каковы основные жанры журналистики и критики, в которых следует разбираться авторам текстов о музыке. Среди других тем лекции «Искусство танцевать об архитектуре. Как, куда и зачем писать о музыке в постинформационную эпоху» — с чего начинать тому, кто хочет писать о музыке, а также почему музыкальная критика это искусство и какова нынешняя ситуация в российской и мировой музыкальной критике.
5 августа главный редактор соцсетей лейбла «Мелодия» и Союза композиторов России Эдуард Карякин прочитает лекцию «Навигировать, а не описывать. Как соцсети могут заинтересовать в музыке». О том, что соцсети принципиально поменяли в вопросе популяризации музыки, от каких задач стоит отказаться, а на каких сделать акцент и практическое — как написать материал, который поможет слушателю прийти на концерт или послушать музыку.
Ярослав Тимофеев
Завершит лекционную программу популяризатор музыки и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Анна Виленская. 6 августа она расскажет об опыте работы с немузыкантами, пользе для слушателя, о новом музыковедении, запросах новых слушателей 16-20 лет и том, как мода на радикальную искренность отражается на работе музыковеда.
В этот же день на Новой сцене пройдет паблик-ток «Интерес и понимание. Можно ли пересказать содержание музыки?». Музыковед и музыкальный критик Сергей Привалов, известный под псевдонимом Карл Буратинович, и Эдуард Карякин обсудят принципиальный вопрос для музпросвета: что мы можем донести до человека, пытаясь пересказать музыкальное содержание? И возможно ли это на самом деле?
Леонид Десятников
Концерты
Концертную программу откроет композитор Леонид Десятников. В программе вечера 4 августа фортепианные пьесы из кинофильмов «Москва слезам не верит», «Мания Жизели» и других, а также редко исполняемый вокальный цикл «Любовь и жизнь поэта» на стихи Олейникова и Хармса.
5 августа в исполнении хора GAMAJUN прозвучат вокальные произведения разных эпох, темой которых была та или иная форма эскапизма. «Взгляд на искусство как способ спрятаться от трудностей жизни и хотя бы на время забыть о катастрофах, неизбежно сопровождающих человека и человечество, остаётся распространенной концепцией на протяжении многих веков. Консорт Gamajun предлагает исследовать эту проблему на примере вокальных произведений разных эпох, темой которых была та или иная форма эскапизма», — говорят о выступлении организаторы. В программе — хоровые произведения Михаила Глинки, Бенджамина Бриттена, Хильдегарды фон Бинген, Хьюго Дистлера, Георгия Свиридова, Эллиота Картера.
Закроет концертную программу фестиваля пианист и музыковед Риад Маммадов. На Новой сцене прозвучит джаз-мугам в сочетании с академической музыкой Скрябина, Шопена, Дебюсси и Чайковского — как отмечают организаторы, практически единственный такой концерт! «Программа-путешествие по временам и произведениям, которая соединяет Шопена и Скрябина с джазовыми стандартами и импровизациями на них, чтобы после при помощи нот и клавиш задуматься о том, в каких отношениях находился с европейской культурой истинно восточный Мугам Баяты Шираз Вагифа Мустафа-заде», — говорят они.
Фестиваль «Суть музыки» пройдет на Новой сцене Александринского театра с 4 по 6 августа. Подробности программы можно посмотреть по ссылке.
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