Лекции Анны Виленской и Ярослава Тимофеева из OQJAV, произведения Скрябина и джаз: на Новой сцене пройдет фестиваль о диджитал-популяризации музыки

Концерты

Концертную программу откроет композитор Леонид Десятников. В программе вечера 4 августа фортепианные пьесы из кинофильмов «Москва слезам не верит», «Мания Жизели» и других, а также редко исполняемый вокальный цикл «Любовь и жизнь поэта» на стихи Олейникова и Хармса.

5 августа в исполнении хора GAMAJUN прозвучат вокальные произведения разных эпох, темой которых была та или иная форма эскапизма. «Взгляд на искусство как способ спрятаться от трудностей жизни и хотя бы на время забыть о катастрофах, неизбежно сопровождающих человека и человечество, остаётся распространенной концепцией на протяжении многих веков. Консорт Gamajun предлагает исследовать эту проблему на примере вокальных произведений разных эпох, темой которых была та или иная форма эскапизма», — говорят о выступлении организаторы. В программе — хоровые произведения Михаила Глинки, Бенджамина Бриттена, Хильдегарды фон Бинген, Хьюго Дистлера, Георгия Свиридова, Эллиота Картера.

Закроет концертную программу фестиваля пианист и музыковед Риад Маммадов. На Новой сцене прозвучит джаз-мугам в сочетании с академической музыкой Скрябина, Шопена, Дебюсси и Чайковского — как отмечают организаторы, практически единственный такой концерт! «Программа-путешествие по временам и произведениям, которая соединяет Шопена и Скрябина с джазовыми стандартами и импровизациями на них, чтобы после при помощи нот и клавиш задуматься о том, в каких отношениях находился с европейской культурой истинно восточный Мугам Баяты Шираз Вагифа Мустафа-заде», — говорят они.

Фестиваль «Суть музыки» пройдет на Новой сцене Александринского театра с 4 по 6 августа. Подробности программы можно посмотреть по ссылке.