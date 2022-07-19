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Музыка

Актриса театра FULCRO Настя Гордыманова даст серию эскиз-концертов авторского музыкального проекта

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В августе на сцене независимой театральной компании FULCRO актриса театра Настя Гордыманова дебютирует в качестве исполнительницы. Серия эскиз-концертов «Полуобгоревшая частица пороха» ее авторского музыкального проекта — это еще не альбом и не спектакль, а процесс создания музыки, которым команда готова поделиться.

Фото: Михаил Павловский

Голос Гордымановой звучал во всех работах FULCRO, в том числе в центре в спектаклей «NIHIL» и «ШУТКА». «Полуобгоревшая частица пороха» — серия из трех дебютных эскиз-концертов актрисы, которые пройдет 5, 6 и 12 августа и покажут процесс создания музыки. «Настины песни о сегодняшнем в электронном и акустическом звучании. Новое, нежное, дискомфортное и честное», — описывают проект в театральной компании.

Настя Гордыманова

Актриса театра FULCRO — о серии эскиз-концертов «Полуобгоревшая частица пороха» (авторская орфография и пунктуация сохранена):

после хора в ДМШ, было сложно не петь с руками по швам, ещё сложнее было предпринимать попытки двигаться, когда поешь.

в общем, мне понадобилось много времени, чтобы вообще научиться отпускать себя и давать себе волю на импровизацию, просто позволять себе идти не по чистой партитуре, а петь как заблагоразумится моему сердцу.

я очень люблю музыку, я безмерно благодарна миру за то, что такой язык

и способ высказывания существует.

и

делать свое — это всегда страшно. особенно страшно, когда ты начинаешь думать «ну я же не Земфира, не БГ, как можно писать какие-то тексты и музыку, когда они есть»

но тем не менее, начала потихоньку сама себя пинать на такие шаги и вот, что-то вы может быть слышали в телеграме, а может и нет

но

мои заметки пополняются

музыка говорится

так появилась идея некоторого творческого эскиза

нет, это не альбом. это будет моя встреча с вами и попытка понять что-то

даже не знаю что

знаю, что это будет

и будет с прекрасной командой

буду счастлива разделить с вами свою музыку

Серия эскиз-концертов «Полуобгоревшая частица пороха» Насти Гордыманова состоится 5, 6 и 12 августа. Подробности и билеты можно найти здесь.

Знакомьтесь, молодой и дерзкий театр FULCRO — билеты сюда раскупают моментально (и не только из-за Сергея Горошко из «Майора Грома»!)

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