В августе на сцене независимой театральной компании FULCRO актриса театра Настя Гордыманова дебютирует в качестве исполнительницы. Серия эскиз-концертов «Полуобгоревшая частица пороха» ее авторского музыкального проекта — это еще не альбом и не спектакль, а процесс создания музыки, которым команда готова поделиться.
Голос Гордымановой звучал во всех работах FULCRO, в том числе в центре в спектаклей «NIHIL» и «ШУТКА». «Полуобгоревшая частица пороха» — серия из трех дебютных эскиз-концертов актрисы, которые пройдет 5, 6 и 12 августа и покажут процесс создания музыки. «Настины песни о сегодняшнем в электронном и акустическом звучании. Новое, нежное, дискомфортное и честное», — описывают проект в театральной компании.
Актриса театра FULCRO — о серии эскиз-концертов «Полуобгоревшая частица пороха» (авторская орфография и пунктуация сохранена):
после хора в ДМШ, было сложно не петь с руками по швам, ещё сложнее было предпринимать попытки двигаться, когда поешь.
в общем, мне понадобилось много времени, чтобы вообще научиться отпускать себя и давать себе волю на импровизацию, просто позволять себе идти не по чистой партитуре, а петь как заблагоразумится моему сердцу.
я очень люблю музыку, я безмерно благодарна миру за то, что такой язык
и способ высказывания существует.
и
делать свое — это всегда страшно. особенно страшно, когда ты начинаешь думать «ну я же не Земфира, не БГ, как можно писать какие-то тексты и музыку, когда они есть»
но тем не менее, начала потихоньку сама себя пинать на такие шаги и вот, что-то вы может быть слышали в телеграме, а может и нет
но
мои заметки пополняются
музыка говорится
так появилась идея некоторого творческого эскиза
нет, это не альбом. это будет моя встреча с вами и попытка понять что-то
даже не знаю что
знаю, что это будет
и будет с прекрасной командой
буду счастлива разделить с вами свою музыку
Серия эскиз-концертов «Полуобгоревшая частица пороха» Насти Гордыманова состоится 5, 6 и 12 августа. Подробности и билеты можно найти здесь.
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