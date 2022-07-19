Настя Гордыманова

Актриса театра FULCRO — о серии эскиз-концертов «Полуобгоревшая частица пороха» (авторская орфография и пунктуация сохранена):

после хора в ДМШ, было сложно не петь с руками по швам, ещё сложнее было предпринимать попытки двигаться, когда поешь.

в общем, мне понадобилось много времени, чтобы вообще научиться отпускать себя и давать себе волю на импровизацию, просто позволять себе идти не по чистой партитуре, а петь как заблагоразумится моему сердцу.

я очень люблю музыку, я безмерно благодарна миру за то, что такой язык

и способ высказывания существует.

и

делать свое — это всегда страшно. особенно страшно, когда ты начинаешь думать «ну я же не Земфира, не БГ, как можно писать какие-то тексты и музыку, когда они есть»

но тем не менее, начала потихоньку сама себя пинать на такие шаги и вот, что-то вы может быть слышали в телеграме, а может и нет

но

мои заметки пополняются

музыка говорится

так появилась идея некоторого творческого эскиза

нет, это не альбом. это будет моя встреча с вами и попытка понять что-то

даже не знаю что

знаю, что это будет

и будет с прекрасной командой

буду счастлива разделить с вами свою музыку