Караоке-проповедь о любви и юности: как группа «Руки вверх» отметила 25-летие на «Газпром Арене»

Примерно 50 тысяч петербуржцев субботним вечером на пару часов нырнули в прошлое, посетив концерт группы «Руки вверх» на стадионе «Газпром Арена». Сергей Жуков, чей коллектив с шиком отметил 25-летие, пел и общался с залом, а помогали ему Шура, Акула и собственные дети. Журналист «Собака.ru» Алексей Нимандов рассказывает, как группа «Руки вверх» звучит в 2022 году и почему Сергей Жуков — до сих пор икона отечественной поп-музыки.
Уже на подходе к «Газпром Арене» чувствовалось, что грядет нечто грандиозное. Свидетельствовали об этом толпы супружеских парочек в возрасте примерно до 50 лет, а также стоящие вдоль всего Яхтенного моста пустые бутылки из-под алкоголя. Интересный факт: судя по таре, поклонники «Руки вверх» чаще всего предпочитают коньяк.
Войти на стадион удалось достаточно быстро, но на пути к чарующему голосу Сергея Жукова встали логистические преграды — найти нужный сектор не так-то просто. Девушки толпами выпытывали дорогу у сотрудников «Газпром Арены» и тыкали пальцами в распечатанные билеты. Один из охранников, глядя на перебивающих друг друга дам, смутился и громко рассмеялся. Наманикюренные ногти перед его лицом продолжали нервно стучать по билетам.
Мне повезло — несмотря на то, что я опоздал и тоже долго разбирался, как пройти в сектор А107, мне удалось занять свое место буквально за минуту до начала концерта.
Для Сергея Жукова собрали очень большую сцену, но сразу бросилась в глаза ее пустота — ни инструментов, ни декораций, не было даже стола с вертушками или синтезатора, за которым стоял бы ди-джей. Стало ясно, что концерт по формату будет напоминать скорее караоке, чем выступление группы, но оставалось непонятно, как певец распорядится простором остальной сцены.
Ответ на этот вопрос мы узнаем совсем скоро, а пока 100 тысяч глаз смотрят видео-интро на гигантских экранах. Закадровый голос басом пересказывал историю группы «Руки вверх» — о том, как пацаны, в которых никто не верил, покорили сначала Москву, а потом и всю Россию. На экранах — фотографии Сергея Жукова и Алексея Потехина, который покинул коллектив в 2006 году.
Интро закончилось, раздались первые аплодисменты, а на сцене появилась пара десятков танцоров, из толпы которых и вышел Сергей Жуков — сразу зазвучала первая песня, «Пропадаешь зря». Мгновения хватило, чтобы стадион зашевелился — люди на трибунах встали со своих мест и начали снимать Сторис, пританцовывая.
Жуков вышел вперед, пока подтанцовка позади была занята какими-то своими делами. Какими именно — сложно сказать: с трибун было сложно оценить хореографические пассажи, а на экранах почти все время с разных ракурсов показывали самого Жукова.
Но, как оказалось, чтобы ввести стадион в экстаз, не обязательно сооружать сложное шоу, как у Rammstein — достаточно петь нужные песни. Их, кстати, было не так уж и много — концерт шел более двух часов, но после каждой песни Сергей Жуков пускался в пятиминутные монологи с залом.
Говорил только о хорошем: о том, как он рад, что так много людей любят песни «Руки вверх», о том, как все его фанаты выросли и стали родителями, о важности любви, о нужности семьи, еще раз о том, как целые поколения любят песни группы «Руки вверх» и так далее. Сахара в речах музыканта было столько, что впору было подносить к динамикам кружки с чаем — сладким стал бы даже самый ядреный чифир.
Не обошлось и без звездных гостей. В какой-то момент Сергей Жуков вызвал на сцену певца Шуру, оставив его наедине с залом. Шура поздравил поклонников «Руки вверх» тремя своими шлягерами — прозвучали «Отшумели летние дожди», «Твори добро» и «Холодная луна».
Затем Жуков вернулся и исполнил еще несколько хитов, после чего, рассказав о поддержке родных, представил публике своих детей — 14-летнюю Нику и 10-летнего Энджела Жуковых. Камеры взяли девушку крупным планом и как только она поднесла микрофон к губам, сразу стало понятно, что поет Ника под фонограмму. Второй куплет песни подхватил Энджел, а затем подключился и отец. Трио Жуковых собрало овации, Ника поблагодарила поклонников и Энджел остался на сцене один, чтобы уже вживую исполнить свою сольную композицию «На тебя запал». Как оказалось, парень держится на публике также уверенно, как папа, да и песня очень напоминает «Руки вверх», так что стадион не пожалел аплодисментов.
Третьей гостьей мероприятия стала Оксана Почепа, она же — Акула. Для нее на сцену поставили большой стол с ди-джеем и выпустили четырех танцоров. Певица не только спела, но и прорекламировала свои новые композиции, похвасталась новым ди-джеем, с которым их сочиняет, а закончила сэт хитом «Кислотный DJ». Перед этим Акула поведала, что эта песня была написана, когда ей было 13 лет. Интересная информация, учитывая, что там есть строчки «Подойди ко мне поближе, я хочу, хочу тебя».
Остаток вечера Сергей Жуков уже не покидал сцену. Перечислять исполненные песни не имеет смысла — ткните в любой хит «Руки вверх» и я отвечу: «Да, он был». «Крошка моя, «Атаман», «Чужие губы», «Он тебя целует» и, конечно, «Алешка». Вопреки моим хрупким надеждам, Алексей Потехин не возник перед поклонниками на этой песне (как было в «Олимпийском» в 2018 году) — а ведь его присутствие было важнее, чем выступления Шуры или Акулы. Возможно, и само шоу могло бы быть масштабнее, но окружающие меня люди были и так счастливы: на медляках жены кружились в объятиях скромно улыбающихся мужей, на танцевальных треках — соответственно, танцевали, не забывая документировать происходящее на телефоны.
«Вы у меня самые лучшие!», — воскликнул Жуков. «Ты лучший», — едва слышно ответила сидящая рядом со мной женщина с кроваво-красными от помады губами. Ее сын примерно 8 лет от роду, со скучающим видом играл в телефон — пока мама вспоминала молодость, он с автоматом шел куда-то через пустыню.
Закончилось все песней «18 мне уже», во время которой в зал полетели десятки огромных красных шаров. Уже на последнем припеве стало заметно, как танцпол медленно тянется к выходу, но большая часть зрителей замерла на своих местах, даже когда сцена опустела — а вдруг Жуков выйдет на бис? Но вспыхнувший под сводом стадиона свет ясно дал понять — пора домой. Людское море пролилось из «Газпром Арены» прямо на Яхтенный мост. Где-то хором пели «Чужие губы», а кто-то тщетно пытался вызвать такси.
Идя в этой необъятной толпе, невольно задумаешься, а как вообще группе «Руки вверх» удается собирать целые стадионы в век кальянного рэпа и TikTok? Но, если подумать, все как будто бы к этому и вело. Запрос на ностальгию всегда был силен, но в последние годы лишь усилился — именно этим можно объяснить успех певиц Dead Blonde и Стереополины, ренессанс творчества группы «Король и шут», феномен фильма «Лето», стадионный тур группы «Кино» и так далее.
Окунемся в прошлое: мы росли и формировались на фоне настоящих звезд — Сергей Бодров, Виктор Цой, Юрий Шатунов, Сергей Жуков и многие другие спасали нас от не слишком веселых будней в 90-е и нулевые, а в качестве ответной благодарности мы возвели их в культ. Вспомните — потанцевать на дискотеке под «Студента» в компании друзей было истинным счастьем, ведь больше почти ничего и не было. Особенно если вы жили не в Москве или Петербурге, а где-то в регионах.
Но время прошло, реальность вокруг нас стала чуть лучше и понятнее и надобность в кумирах-спасителях пропала. По этой причине мы не смогли столь искренне полюбить новых звезд, но по старой привычке любим тех самых, из прошлого — тех, благодаря кому могли отвлечься и открыть в себе новые эмоции. А песни «Руки вверх» этому всячески способствовали: простая подвижная музыка, понятные тексты, близкие почти каждому человеку сюжеты — Жуков и Потехин, осознанно или нет, вывели формулу идеального поп-проекта, которую впоследствии доработали и отшлифовали другие артисты.
Стадионный концерт «Руки вверх» — это кульминация ностальгии и благодарность 50 тысяч человек кумиру, под песни которого у многих происходили все самые важные события в жизни. Я говорю так потому, что на концерте почти не было молодежи 20+ лет — в основном я видел людей взрослых, с золотыми кольцами на безымянных пальцах и даже с сидящими рядом детьми, которые не понимали, почему мамы делают так много селфи на фоне стоящего где-то вдалеке певца.
Но мы-то все понимаем, не так ли?
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