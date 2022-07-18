Караоке-проповедь о любви и юности: как группа «Руки вверх» отметила 25-летие на «Газпром Арене»

Затем Жуков вернулся и исполнил еще несколько хитов, после чего, рассказав о поддержке родных, представил публике своих детей — 14-летнюю Нику и 10-летнего Энджела Жуковых. Камеры взяли девушку крупным планом и как только она поднесла микрофон к губам, сразу стало понятно, что поет Ника под фонограмму. Второй куплет песни подхватил Энджел, а затем подключился и отец. Трио Жуковых собрало овации, Ника поблагодарила поклонников и Энджел остался на сцене один, чтобы уже вживую исполнить свою сольную композицию «На тебя запал». Как оказалось, парень держится на публике также уверенно, как папа, да и песня очень напоминает «Руки вверх», так что стадион не пожалел аплодисментов.

Третьей гостьей мероприятия стала Оксана Почепа, она же — Акула. Для нее на сцену поставили большой стол с ди-джеем и выпустили четырех танцоров. Певица не только спела, но и прорекламировала свои новые композиции, похвасталась новым ди-джеем, с которым их сочиняет, а закончила сэт хитом «Кислотный DJ». Перед этим Акула поведала, что эта песня была написана, когда ей было 13 лет. Интересная информация, учитывая, что там есть строчки «Подойди ко мне поближе, я хочу, хочу тебя».

Остаток вечера Сергей Жуков уже не покидал сцену. Перечислять исполненные песни не имеет смысла — ткните в любой хит «Руки вверх» и я отвечу: «Да, он был». «Крошка моя, «Атаман», «Чужие губы», «Он тебя целует» и, конечно, «Алешка». Вопреки моим хрупким надеждам, Алексей Потехин не возник перед поклонниками на этой песне (как было в «Олимпийском» в 2018 году) — а ведь его присутствие было важнее, чем выступления Шуры или Акулы. Возможно, и само шоу могло бы быть масштабнее, но окружающие меня люди были и так счастливы: на медляках жены кружились в объятиях скромно улыбающихся мужей, на танцевальных треках — соответственно, танцевали, не забывая документировать происходящее на телефоны.

«Вы у меня самые лучшие!», — воскликнул Жуков. «Ты лучший», — едва слышно ответила сидящая рядом со мной женщина с кроваво-красными от помады губами. Ее сын примерно 8 лет от роду, со скучающим видом играл в телефон — пока мама вспоминала молодость, он с автоматом шел куда-то через пустыню.