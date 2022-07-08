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СМИ: «Аквариум», Земфира, ДДТ, Меладзе и еще 26 групп и музыкантов вошли в список «нежелательных» в России

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30 российских музыкантов и музыкальных групп вошли в список «нежелательных». «Аквариум», Земфира, ДДТ, Валерий Меладзе и другие — публикуем его.

Фото: Наталья Скворцова

Монеточка

Список «нежелательных» музыкантов опубликовала «Фонтанка» — по данным издания, документ распространяется среди промоутеров. Перечень включает в себя 30 артистов и в сохраненной орфографии выглядит так:

  • группа «Каста» (солисты Лешкевич Владислав, Епифанцев Михаил, Пасечный Андрей);
  • группа «Би-2» (солисты Уман Александр, Бортник Егор);
  • группа «Несчастный случай» (солист Кортнев Алексей);
  • певица «Земфира» (Рамазанова Земфира);
  • певец Меладзе Валерий;
  • Спирин Дмитрий (экс-солист группы «Тараканы»);
  • группа «Anacondaz» (солисты Хорев Артем, Карамушкин Сергей);
  • группа «Louna» (солистка Геворкян Лусинэ);
  • группа «Порнофильмы» (солист Котляров Владимир);
  • группа «Ногу Свело!» (солист Покровский Максим);
  • группа «Кровосток» (солист Черняк Антон);
  • группа «Элизиум» (солист Кузнецов Дмитрий);
  • группа «2Маши» (солист Зайцева Мария);
  • певица «Манижа» (Сангин Манижа);
  • певица «Монеточка» (Гырдымова Елизавета);
  • певица «Гречка» (Иванова Анастасия);
  • рэп-исполнитель «Фейс» (Дремин Иван)*;
  • рэп-исполнитель «Моргенштерн» (Моргенштерн Алишер)*;
  • группа «IC3PEAK» (солисты Костылев Николай, Креслина Анастасия);
  • группа «Литтл Биг» (Прусикин Илья, Таюрская Софья);
  • певец «Вася Обломов» (Гончаров Василий);
  • рэп-исполнитель «Лигалайз» (Меньшиков Андрей);
  • певица «Дора» (Шиханова Дарья);
  • группа «Алоэ Вера» (солистка Мусаелян Вера);
  • певица «Муся Тотибадзе» (Тотибадзе Мария).

* Иван Дремин и Алишер Моргенштерн внесены Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функцию иностранного агента.

Напомним, в апреле СМИ также опубликовали список артистов, которым на 50 лет запретили въезд в Россию. Он состоит из 31 имени — это музыканты, режиссеры и другие деятели культуры. В списке значатся певица Светлана Лобода, фронтмен группы «Нервы» Женя Мильковский, клипмейкер Алан Бадоев, солист «Океан Ельзы» Святослав Вакарчук, ютьюбер Ян Гордиенко, Андрей Данилко (Верка Сердючка), певцы Иван Дорн и Монатик, экс-солист группы «Валентин Стрыкало» Юрий Каплан, телеведущий Николай Серга и другие.

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