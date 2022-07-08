Список «нежелательных» музыкантов опубликовала «Фонтанка» — по данным издания, документ распространяется среди промоутеров. Перечень включает в себя 30 артистов и в сохраненной орфографии выглядит так:

группа «Каста» (солисты Лешкевич Владислав, Епифанцев Михаил, Пасечный Андрей);

группа «Би-2» (солисты Уман Александр, Бортник Егор);

группа «Несчастный случай» (солист Кортнев Алексей);

певица «Земфира» (Рамазанова Земфира);

певец Меладзе Валерий;

Спирин Дмитрий (экс-солист группы «Тараканы»);

группа «Anacondaz» (солисты Хорев Артем, Карамушкин Сергей);

группа «Louna» (солистка Геворкян Лусинэ);

группа «Порнофильмы» (солист Котляров Владимир);

группа «Ногу Свело!» (солист Покровский Максим);

группа «Кровосток» (солист Черняк Антон);

группа «Элизиум» (солист Кузнецов Дмитрий);

группа «2Маши» (солист Зайцева Мария);

певица «Манижа» (Сангин Манижа);

певица «Монеточка» (Гырдымова Елизавета);

певица «Гречка» (Иванова Анастасия);

рэп-исполнитель «Фейс» (Дремин Иван)*;

рэп-исполнитель «Моргенштерн» (Моргенштерн Алишер)*;

группа «IC3PEAK» (солисты Костылев Николай, Креслина Анастасия);

группа «Литтл Биг» (Прусикин Илья, Таюрская Софья);

певец «Вася Обломов» (Гончаров Василий);

рэп-исполнитель «Лигалайз» (Меньшиков Андрей);

певица «Дора» (Шиханова Дарья);

группа «Алоэ Вера» (солистка Мусаелян Вера);

певица «Муся Тотибадзе» (Тотибадзе Мария).

* Иван Дремин и Алишер Моргенштерн внесены Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функцию иностранного агента.

Напомним, в апреле СМИ также опубликовали список артистов, которым на 50 лет запретили въезд в Россию. Он состоит из 31 имени — это музыканты, режиссеры и другие деятели культуры. В списке значатся певица Светлана Лобода, фронтмен группы «Нервы» Женя Мильковский, клипмейкер Алан Бадоев, солист «Океан Ельзы» Святослав Вакарчук, ютьюбер Ян Гордиенко, Андрей Данилко (Верка Сердючка), певцы Иван Дорн и Монатик, экс-солист группы «Валентин Стрыкало» Юрий Каплан, телеведущий Николай Серга и другие.