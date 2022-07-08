30 российских музыкантов и музыкальных групп вошли в список «нежелательных». «Аквариум», Земфира, ДДТ, Валерий Меладзе и другие — публикуем его.
Монеточка
Список «нежелательных» музыкантов опубликовала «Фонтанка» — по данным издания, документ распространяется среди промоутеров. Перечень включает в себя 30 артистов и в сохраненной орфографии выглядит так:
- группа «Каста» (солисты Лешкевич Владислав, Епифанцев Михаил, Пасечный Андрей);
- группа «Би-2» (солисты Уман Александр, Бортник Егор);
- группа «Несчастный случай» (солист Кортнев Алексей);
- певица «Земфира» (Рамазанова Земфира);
- певец Меладзе Валерий;
- Спирин Дмитрий (экс-солист группы «Тараканы»);
- группа «Anacondaz» (солисты Хорев Артем, Карамушкин Сергей);
- группа «Louna» (солистка Геворкян Лусинэ);
- группа «Порнофильмы» (солист Котляров Владимир);
- группа «Ногу Свело!» (солист Покровский Максим);
- группа «Кровосток» (солист Черняк Антон);
- группа «Элизиум» (солист Кузнецов Дмитрий);
- группа «2Маши» (солист Зайцева Мария);
- певица «Манижа» (Сангин Манижа);
- певица «Монеточка» (Гырдымова Елизавета);
- певица «Гречка» (Иванова Анастасия);
- рэп-исполнитель «Фейс» (Дремин Иван)*;
- рэп-исполнитель «Моргенштерн» (Моргенштерн Алишер)*;
- группа «IC3PEAK» (солисты Костылев Николай, Креслина Анастасия);
- группа «Литтл Биг» (Прусикин Илья, Таюрская Софья);
- певец «Вася Обломов» (Гончаров Василий);
- рэп-исполнитель «Лигалайз» (Меньшиков Андрей);
- певица «Дора» (Шиханова Дарья);
- группа «Алоэ Вера» (солистка Мусаелян Вера);
- певица «Муся Тотибадзе» (Тотибадзе Мария).
* Иван Дремин и Алишер Моргенштерн внесены Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функцию иностранного агента.
Напомним, в апреле СМИ также опубликовали список артистов, которым на 50 лет запретили въезд в Россию. Он состоит из 31 имени — это музыканты, режиссеры и другие деятели культуры. В списке значатся певица Светлана Лобода, фронтмен группы «Нервы» Женя Мильковский, клипмейкер Алан Бадоев, солист «Океан Ельзы» Святослав Вакарчук, ютьюбер Ян Гордиенко, Андрей Данилко (Верка Сердючка), певцы Иван Дорн и Монатик, экс-солист группы «Валентин Стрыкало» Юрий Каплан, телеведущий Николай Серга и другие.
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