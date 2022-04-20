Список артистов, которым на 50 лет запретили въезд в Россию, приводят «Известия». Он состоит из 31 имени — это музыканты, режиссеры и другие деятели культуры. В списке значатся певица Светлана Лобода, фронтмен группы «Нервы» Женя Мильковский, клипмейкер Алан Бадоев, солист «Океан Ельзы» Святослав Вакарчук, ютьюбер Ян Гордиенко, Андрей Данилко (Верка Сердючка), певцы Иван Дорн и Монатик, экс-солист группы «Валентин Стрыкало» Юрий Каплан, телеведущий Николай Серга и другие.