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СМИ: Дорну, Монатику, Вакарчуку, Лободе и еще 27 артистам на 50 лет запретили въезд в Россию

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Ивану Дорну, Монатику, Светлане Лободе, Юрию Каплану (экс-«Валентин Стрыкало») и еще 27 артистам на 50 лет запретили въезд в Россию. Об этому пишут «Известия» со ссылкой на список.

Фотограф: Яна Токарчук

Список артистов, которым на 50 лет запретили въезд в Россию, приводят «Известия». Он состоит из 31 имени — это музыканты, режиссеры и другие деятели культуры. В списке значатся певица Светлана Лобода, фронтмен группы «Нервы» Женя Мильковский, клипмейкер Алан Бадоев, солист «Океан Ельзы» Святослав Вакарчук, ютьюбер Ян Гордиенко, Андрей Данилко (Верка Сердючка), певцы Иван Дорн и Монатик, экс-солист группы «Валентин Стрыкало» Юрий Каплан, телеведущий Николай Серга и другие.

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