Манижа выпустила новую песню «Тонкий лед» — о важности семьи и любви друг к другу

Сегодня Манижа празднует День рождения (поздравляем!). В честь этого певица даст «неотменяемый концерт» — онлайн на своих площадках во ВКонтакте и на YouTube. 8 июля Манижа должна была выступить в московском «Главclub», однако концерт был отменен. «Решение принято нами под давлением государственных органов. После продолжавшихся несколько недель звонков нам из разных инстанций, в пятницу, 24 июня, в течение пары часов после нашего очередного отказа нами были получены уведомления о проведении двух внеплановых проверок со стороны Роспотребнадзора и МЧС. В составе фестиваля будет произведена замена, а информация о возврате билетов на концерты Несчастного случая и Манижи будет опубликована позже. Извините, мы пытались», — сообщили в клубе.