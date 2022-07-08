Певица Манижа выпустила новую песню «Тонкий лед» — о важности семьи и любви друг к другу. «Хрупкие плечи, но крепкая спина: ты не одна» — послушайте прямо сейчас.
О песне «Тонкий лед»:
На обложке я вместе с сестрой. Это наша фотография из семейного архива, которую сделал мой любимый человек. Разрисовали мы ее несколько дней назад с племянником. Он, кстати, споет в этой песне в самом конце со своим старшим братом. Семья — это важно. Любить друг друга — важно. Чтобы сейчас не происходило, пусть эта песня станет для каждого/каждой именно тем, что ему/ей сейчас необходимо.
Сегодня Манижа празднует День рождения (поздравляем!). В честь этого певица даст «неотменяемый концерт» — онлайн на своих площадках во ВКонтакте и на YouTube. 8 июля Манижа должна была выступить в московском «Главclub», однако концерт был отменен. «Решение принято нами под давлением государственных органов. После продолжавшихся несколько недель звонков нам из разных инстанций, в пятницу, 24 июня, в течение пары часов после нашего очередного отказа нами были получены уведомления о проведении двух внеплановых проверок со стороны Роспотребнадзора и МЧС. В составе фестиваля будет произведена замена, а информация о возврате билетов на концерты Несчастного случая и Манижи будет опубликована позже. Извините, мы пытались», — сообщили в клубе.
Комментарии (0)