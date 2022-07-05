ДДТ выпустит переиздание альбома «Сборник песен» на двойном номерном виниле

В «Сборник песен» вошли 17 культовых песен группы, среди которых «Белая река», «Просвистела», «Что такое осень?», «Черный пес Петербург», «Это все» и другие. Сборник уже выходил ранее небольшим тиражом на пластинках; по многочисленным просьбам музыканты запустили кампанию по его переизданию.

Как рассказали «Собака.ru» в Planeta.ru, всего планируется выпустить 500 двойных номерных виниловых пластинок и впервые выпустить альбом на двойном CD — тиражом по количеству предзаказов. Заранее обзавестись релизом можно через платформу Planeta.ru до 1 ноября включительно.

Стоимость двойного CD в рамках предзаказа стартует от 2 тысяч рублей, номерной винил обойдется в 5 тысяч рублей. Также можно приобрести пластинки с автографами музыкантов. Ко всем лотам прилагаются архивы с цифровой копией сборника в форматах mp3 и wav, которые будут рассылаться к 1 августа.

Ориентировочная дата поставки «Сборника песен» на CD — 15 ноября, на виниле — 1 декабря.

Федор Мурачковский Сооснователь Planeta.ru: Сразу хочу обратить внимание, что в рамках этой кампании ДДТ не предлагает поддержать создание нового альбома, а лишь совершить выгодную отложенную покупку пластинки, которую невозможно приобрести нигде, кроме Planeta.ru. Если нераспроданный тираж и будет продаваться в музыкальных магазинах, то явно дороже, чем сейчас, во время предзаказа. Я сам с удовольствием куплю винил с автографом, потому что очень уважаю творчество группы.

Напомним, 5 октября 2021 года группа ДДТ открыла краудфандинговый сбор на выпуск нового альбома. Всего за сутки поклонники пожертвовали почти 6 миллионов рублей — и ДДТ установили рекорд российского краудфандинга по суточной сумме сбора. Предзаказ альбома «Творчество в пустоте» завершился в январе 2022-го с результатом почти в 25,3 миллиона рублей.