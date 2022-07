Музыкальные новинки июня: летние Антоха МС и Snoop Dogg, возвращение Регины Спектор и еще один посмертный альбом XXXTentacion

Foals — «Life Is Yours»

«Life Is Yours» — первый альбом группы, теперь существующей как трио: в 2018 году Foals покинул басист Уолтер Герверс, а в 2021-м — клавишник Эдвин Конгрив. На пластинке музыканты отходят от правил двухчастника «Everything Not Saved Will Be Lost», предыдущей их полноформатной работы 2019 года, в сторону меньшего сопротивления, признаваясь, что «Life Is Yours», пожалуй, самый попсовый релиз, над которым они когда-либо работали. По словам фронтмена Янниса Филиппакиса, это «воодушевляющий» и «созданный для совместных моментов» релиз: более радостный, праздничный и легкий, чем когда-либо, в дискографии музыкантов. Согласен с ним и разочарованный обозреватель Pitchfork Ян Коэн, присвоивший пластинке рейтинг 5,5: «Обтекаемый седьмой альбом Foals избавляется от их сложной инструментальной игры и более тонких эмоций, не оставляя вообще ничего открытого для интерпретации».

