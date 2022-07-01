Музыкальные новинки июня: летние Антоха МС и Snoop Dogg, возвращение Регины Спектор и еще один посмертный альбом XXXTentacion

Первый месяц лета отгремел, но это не повод растраиваться. Впереди еще два, а значит — самое время собрать теплый плейлист. Музыкальный обозреватель «Собака.ru» Даша Гладких предлагает варианты: новая музыка от Антохи МС и Snoop Dogg (с говорящими названиями!), чистый флоу МС Сенечки и SuperSanyc, а если взгрустнется — пронзительная лирика Регины Спектор, выпустившей первый за шесть лет полноформатный альбом, и уже третий посмертный релиз XXXTentacion.
Антоха МС — «Летний»
Теплый, легкий, «Летний» — название нового мини-альбома Антохи МС говорит само за себя. Несмотря на короткий хронометраж, релиз успешно справляется со своей функцией: каждый из четырех треков на нем еще более освежающий, чем предыдущий. В них и жара, и дача, и бескрайнее синее небо, и запах костра, и узкие тропинки, знакомые с детства. Настоящая квинтэссенция лета — аранжировки, вибрации этно-битов и пронзающая светлой грустью труба, давно ставшая визитной карточкой Антохи МС.
По просьбе «Собака.ru» музыкант дал напутствие на лето (впереди еще два месяца!) всем слушателям: «Наконец-то настало долгожданное лето — и да, мы устали от наших серых деньков. Поэтому для всех, кто ждал лета, я решил создать EP, чтоб сделать это время еще ярче и красивей. Кто-то поедет купаться на море, кто-то — на дачу, кто-то будет в городе спасаться от жары, — но точно это время не пройдет незаметно».
Snoop Dogg — «Death Row Summer 2022»
Новый альбом-компиляция от Снуп Догга — еще один пример того, как название говорит само за себя. На 15-трековом «Death Row Summer 2022» рэпер собрал всех своих друзей — Miguel, Raphael Saadiq, The Eastsidaz, Tha Dogg Pound, Butch Cassidy, Jane Handcock, October London, Stokely, Minnie Merda, Latoiya Williams и Champ Medici — чтобы создать идеальный летний альбом, в котором каждый найдет что-то для себя. Это второй официальный релиз лейбла Death Row Records под руководством Снупа. В начале года рэпер выкупил права на издательство, основанное в 1991 году The D.O.C., Dr. Dre, Suge Knight и Dick Griffey: «Я обещал вам, что когда вернусь на Death Row Records, я выведу бренд на новый уровень…И этот альбом — прекрасный проект, воспевающий истинный дух Death Row».
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МС Сенечка и SuperSanyc — «Rhymond Bounce vol.1»
Экспериментальный и для МС Сенечки, и для участника группы «Всигме» SuperSanyc «Rhymond Bounce vol.1» — легкий альбом на чистом флоу, где во главу угла становится ритмика. Музыканты выходят за рамки собственного стиля, одновременно не теряя связь со своими главными источниками вдохновения — олдскульным хип-хопом и соулом. МС Сенечка, для которого поиск нового звука уже стал основополагающим направлением, описывает работу над пластинкой так: «Каждый бит скрупулезно собирался на студии Powerhouse, использовались тайные техники и теневые приемы. Я взял большой кусок необработанного мрамора рурэпа и сделал из него классику, так что это мой «Давид», по крайней мере, на данный момент».
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Yaya Bey — «Remember Your North Star»
Для мультидисциплинарного художника и арт-куратора Яя Бей музыка — способ справиться с жизненными трудностями и поделиться радостными моментами. Эти эмоциональные «американские горки» R&B-исполнительница запечатлевает на своем первом полноформатном альбоме «Remember Your North Star», сплавляя воедино соул, джаз, афробит и хип-хоп. Красной нитью через всю канву пластинки проходят темы женоненавистничества, раскрытия поколенческих травм, беззаботной романтики, родительских отношений, расширения прав и возможностей женщин и любви к себе.
Сама исполнительница говорит об альбоме следующее: «Я видела твит, в котором говорилось: "Черные женщины никогда не видели здоровой любви и не были любимы здоровым образом". Для нас это глубокая рана. Затем я начала думать о том, как мы отреагируем на это как чернокожие женщины. Так что этот альбом — своего рода мой тезис. Несмотря на то, что нам нужно быть всеми этими разными типами женщин, в конечном итоге мы хотим любви: любви к себе и любви от нашего сообщества. Альбом — напоминание об этой цели».
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Shortparis — «Зов озера»
«Зов озера» — музыкальное сопровождение пьесы «Берегите ваши лица» Саввы Савельева. Песни, звучащие в спектакле и вошедшие в EP, написаны на стихи Андрея Вознесенского. Исключением стала «Охота на волков» Владимира Высоцкого, где лидер Shortparis Николай Комягин аккомпанирует себе на фортепиано — эксцентрично бьет кулаком по клавишам. Использование этой песни — прямая отсылка к оригинальному спектаклю 1970 года, в котором сам Высоцкий пел «Охоту на волков» на премьерных показах пьесы. Поэтический спектакль «Берегите ваши лица» стал последней премьерой «Гоголь-центра»: 29 июня режиссер Кирилл Серебренников сообщил о закрытии театра в нынешнем виде.
Regina Spektor — «Home, Before and After»
Русско-американская исполнительница Регина Спектор возвращается с первым за 6 лет полноформатным альбомом. Построив карьеру на лиричных и бьющих в самое сердце песнях о любви, жизни и смерти (вспомнить хотя бы «Après Moi» на стихи Бориса Пастернака «Февраль. Достать чернил и плакать!..»), на «Home, Before and After» певица представляет смешной и душераздирающий арт-панк — противоположность серьезности и мрачности предыдущей пластинки «Remember Us To Life». При всех внешних изменениях остается основополагающим стремление Спектор к построению собственного мира. Обозреватель NME Али Шатлер отмечает: «Это красочная, энергичная коллекция работ художницы, которая могла бы комфортно оставаться в своем собственном переулке, но предпочитает этого не делать».
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Various Artists — «ELVIS» (Original Motion Picture Soundtrack)
Посмотреть в кино нельзя, зато послушать можно: байопик База Лурмана об Элвисе Пресли, который должен был выйти в российский прокат 24 июня, обзавелся саундтреком на стримингах. Måneskin, Кейси Масгрейвс, Стиви Никс в дуэте с Крисом Айзеком, Джазмин Салливан и актер Остин Батлер, примеривший на себя образ короля рок-н-ролла, переосмыслили главные хиты Элвиса, тогда как Эминем, Си Ло Грин, Doja Cat, Swae Lee и Дипло, Дензел Карри и PlayThatBoiZay записали оригинальные композиции. Режиссер «Элвиса» уверен: «Это еще раз показывает, что музыка, вся великая музыка, эластична. Если она великолепна, ее можно использовать по-разному, в разных местах и в разное время».
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XXXTentacion — «Look at Me: The Album»
Еще один саундтрек июня — «Look at Me: The Album», отметившийся как третья (!) посмертная пластинка XXXTentacion. Альбом из 25 треков разделен на две части: первая посвящена раннему творчеству музыканта и состоит из SoundCloud-релизов, вторая насчитывает хиты, ставшие его визитной карточкой — от «Moonlight» до свежего «True love», вышедшего на «Donda 2» Канье Уэста. Композиции сборника также прозвучат в документальном фильме режиссера Сабаха Фолаяна «Взгляни на меня: XXXTentacion» — экспрессивном изображении артиста, чьи акты насилия, необузданный музыкальный талант и открытая борьба с психическими проблемами оставили неизгладимый след на его поколении.
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Foals — «Life Is Yours»
«Life Is Yours» — первый альбом группы, теперь существующей как трио: в 2018 году Foals покинул басист Уолтер Герверс, а в 2021-м — клавишник Эдвин Конгрив. На пластинке музыканты отходят от правил двухчастника «Everything Not Saved Will Be Lost», предыдущей их полноформатной работы 2019 года, в сторону меньшего сопротивления, признаваясь, что «Life Is Yours», пожалуй, самый попсовый релиз, над которым они когда-либо работали. По словам фронтмена Янниса Филиппакиса, это «воодушевляющий» и «созданный для совместных моментов» релиз: более радостный, праздничный и легкий, чем когда-либо, в дискографии музыкантов. Согласен с ним и разочарованный обозреватель Pitchfork Ян Коэн, присвоивший пластинке рейтинг 5,5: «Обтекаемый седьмой альбом Foals избавляется от их сложной инструментальной игры и более тонких эмоций, не оставляя вообще ничего открытого для интерпретации».
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Дора — «MISS»
На третьем полноформатном альбоме Дора — и рок-звезда, и R&B-дива, и неуверенная в себе девушка, которая откровенно говорит о личном — при участии Платины, «ЛСП» и МЭЙБИ БЭЙБИ. Погрузиться в «настоящий музыкальный эксперимент» певице позволило скрупулезное прослушивание музыки, которой, по ее признанию, за полгода до релиза было много и разной — но особое впечатление произвели Destiny’s Child, Ne-Yo, Рианна и вообще R&B нулевых. В интервью Apple Music Дора признается: «Для меня альбом "MISS" крайне важный, фундаментальный. У меня получилось раскрыться с разных сторон, показать все, что я так долго гасила и скрывала. Теперь могу сказать, что чувствую себя уверенно, не боюсь экспериментировать и честна с собой на все 100%».
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