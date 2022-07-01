Музыкальные новинки июня: летние Антоха МС и Snoop Dogg, возвращение Регины Спектор и еще один посмертный альбом XXXTentacion

Антоха МС — «Летний»

Теплый, легкий, «Летний» — название нового мини-альбома Антохи МС говорит само за себя. Несмотря на короткий хронометраж, релиз успешно справляется со своей функцией: каждый из четырех треков на нем еще более освежающий, чем предыдущий. В них и жара, и дача, и бескрайнее синее небо, и запах костра, и узкие тропинки, знакомые с детства. Настоящая квинтэссенция лета — аранжировки, вибрации этно-битов и пронзающая светлой грустью труба, давно ставшая визитной карточкой Антохи МС.

По просьбе «Собака.ru» музыкант дал напутствие на лето (впереди еще два месяца!) всем слушателям: «Наконец-то настало долгожданное лето — и да, мы устали от наших серых деньков. Поэтому для всех, кто ждал лета, я решил создать EP, чтоб сделать это время еще ярче и красивей. Кто-то поедет купаться на море, кто-то — на дачу, кто-то будет в городе спасаться от жары, — но точно это время не пройдет незаметно».

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