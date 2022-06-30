К выходу нового альбома Kizaru «First Day Out» VK Музыка запускает специального чат-бота. Пользователи смогут получить голосовые сообщения от рэпера и шанс выиграть фирменный мерч Haunted Family. А еще — эксклюзивно слушать финальный трек пластинки, который в течение месяца будет доступен только на стриминге соцсети.

Начать общение с ботом можно в официальном сообществе рэпера ВКонтакте. Для активации достаточно написать что-нибудь чат-боту. Голосовые сообщения и видео от Kizaru будут приходить пользователям по мере прослушивания «First Day Out». Последний трек будет доступен только подписчикам VK Музыки.

«First Day Out» — первый релиз после громкой коллаборации BANDANA I с Big Baby Tape, которая всего за два месяца набрала полмиллиарда прослушиваний и получила бриллиантовый статус.

«Большинство новых релизов, которые сейчас выходят — это, мать его, слабый рэп. Собственно, Bandana была создана для того, чтобы это поменять», — заявили рэперы Big Baby Tape и kizaru, выпустив совместный альбом. Они переосмыслили наследие West Coast и сделали «что-то стильное по-уличному». Альбом писался «на диких вайбах: открываешь глаза, выпиваешь кофе, даже не завтракаешь и идешь на студию».