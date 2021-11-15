Музыкальные новинки октября: 40-летие Duran Duran, коллаба Big Baby Tape и kizaru и остросоциальный альбом ДДТ

В октябре случилось довольно много юбилеев. В 2011 году A$AP Rocky зарелизил свой первый микстейп, 25 лет назад вышел дебютный альбом Spice Girls, а британские апологеты синти-попа Duran Duran готовятся разменять пятый десяток. По случаю круглых дат кто-то занялся переизданием, другие впервые официально опубликовались на стримингах. Редактор «Собака.ru» Даша Гладких рассказывает, что еще произошло в мире музыки — в десяти главных релизах прошедшего месяца.
«Увула» — «Устойчивая непогода»
На пятой по счету в дискографии и четвертой сольной пластинке музыканты группы «Увула» обрели себя и даже замахнулись на The Beatles, отсылая к обложке With The Beatles 1963 года. Смешение близкого и далекого, настроений и жанров — даже фронтмен Лек Августовский пробует себя в речитативе! На «Устойчивой непогоде» участники группы «нашли то, что искали — себя: как музыкантов, как близких людей и как личностей». Альбом получился цепким и цельным, его легко можно прослушать целиком, а смешение жанров швыряет слушателя от желания завыть к желанию встрепенуться и петь вместе с ними.
Duran Duran — Future Past
Альбом Future Past — 15-й в дискографии британских апологетов синти-попа и нью-вейва. В записи пластинки приняли участие гитарист Blur Грэм Коксон, клавишник Дэвида Боуи Майк Гарсон, шведская певица Туве Ло, девичий квартет из Японии CHAI и лондонская рэперша Ivorian Doll. Открывающая песня Invisible с ее мощными синтезаторами и блестящим бэк-вокалом напоминает о расцвете группы в 80-х, All of You строится по тем же принципам, что и все хиты Duran Duran, а Anniversary отдает дань 40-летней истории группы — внутри нее спрятаны своего рода «пасхальные яйца», которые могут отыскать фанаты. Легенды идут вперед, не забывая изредка оглядываться назад.
Kedr Livanskiy — Liminal Soul
Выпустить новый альбом Яна Кедрина планировала еще весной, но пандемия и особенности релизов лейбла 2MR, на котором издается артистка, внесли свои коррективы — производство винила (это важная идейная составляющая) не могли запустить вовремя. Пожалуй, как в случае с вином, время сделало пластинку только лучше — ожидание было трепетным не только для Кедриной, но и ее слушателей. На новом альбоме Kedr Livanskiy больше пространства, глубины и эксперимента. Pitchfork поставил Liminal Soul 7,5 из 10, описав как «виньетки, которые — как вирусное видео со щенком, скачущим на утке — кажутся беспрепятственными и непринужденными, рожденными из менее циничного места, чем большинство вещей в этом мире».
James Blake — Friends That Break Your Heart
Джеймс Блейк дебютировал в 2011 году альбомом имени себя. За релизом последовали еще три пластинки — Overgrown в 2013-ом, The Colour in Anything в 2016-ом и Assume Form в 2019 году. Последняя стала достаточно изобретательной работой Блейка — он экспериментировал с записью голоса, добавил на пластинку элементы электропопа, хип-хопа и R&B, а на фитах тогда отметились Трэвис Скотт, певица Rosalia и André 3000. Альбом Friends That Break Your Heart стал пятым студийным в дискографии музыканта. Он легче и прямолинейнее предшественников: это сборник ультра-линейных баллад, записанных при участии певицы SZA, рэпера JID и участницы коллектива PHOX Моники Мартин. Самая традиционная работа британца.
Pochta! и «Проспал» — «Синдром отмены»
В 2020 году Pochta! и «Проспал» выпустили по дебютному сольнику «Московский Голем» и «Дискомфорт+». Через год музыканты объединились и записали «Синдром отмены» — депрессивно-меланхоличный, многослойно- перегруженный, трудный в прочтении альбом про личную боль и способы с ней справиться. То, как эти двое используют автотюн — небрежно, много, слишком — настолько отвратительно, что невозможно прекрасно (делаю ставку: именно это мечтал услышать Канье Уэст в начале своего пути).
Пластинка записана нарочито шероховато, с ошибками, выходя за гармонию, она погружает в себя, засасывает, закручивает в водоворот басов и синтезаторов. Это настоящий синдром отмены, то, что чувствует человек, потеряв свою составляющую. Музыкальный критик Олег Кармунин пишет о «Синдроме отмены»: «Это настоящая психоделика. Был такой жанр в Америке — «новые странные», шестидесятническая музыка нового поколения, в эпоху цифрового одиночества. И этот альбом тоже «новый странный», страшный и безумно смелый».
FINNEAS — Optimist
Оптимистичный и первый полноформатный релиз продюсера и брата Билли Айлиш Финнеаса ОʼКоннелла не похож на дебют. Музыкант заново знакомится со слушателями, преподнося то легкие поп-баллады, то искренние песни под акустическое фортепиано. В интервью Apple Music он признался: «Сложно отдавать приоритет собственной музыке, потому что подвести себя не так страшно, как других. Главной сложностью в работе над альбомом было постоянно прислушиваться к себе, задавая вопрос: "Действительно ли я хочу звучать именно так?" В этой записи я не пытаюсь понравиться никому, кроме самого себя».
«Петля пристрастия» — «Не тот человек»
Открывает шестой студийный альбом минской группы «Петля пристрастия» песня «о состоянии, когда даже самый красивый пейзаж наводит на мысли о неминуемом конце человека» («Природа дарит боль»). Далее — «боевой клич для безнадежной атаки на наступающую неизбежность» («Зеленый коридор»), «антиутопия, которая сбылась» («Норма»), «любовь внутри замкнутого круга» («Компаньеро»). Заканчивается все «одиночеством бредущего по намеченному пути и холодным прощанием с теми, кто не захотел пойти дальше» — она же мантра любителя баров. «Не тот человек» — холодное, ритмичное высказывание о мире, в котором мы живем, который изменился и всеми силами пытается изменить нас. Если раньше из окна открывался «превосходный вид на ТЭЦ», теперь — «всюду камеры висят, за это граждане сидят».
Big Baby Tape и kizaru — Bandana
«Большинство новых релизов, которые сейчас выходят — это, мать его, слабый рэп. Собственно, Bandana была создана для того, чтобы это поменять», — заявили рэперы Big Baby Tape и kizaru, выпустив совместный альбом. Они переосмыслили наследие West Coast и сделали «что-то стильное по-уличному». Альбом писался «на диких вайбах: открываешь глаза, выпиваешь кофе, даже не завтракаешь и идешь на студию». Bandana это то, что должно быть на головах в ушах у всех. Так и вышло. Треки с новой пластинки заполонили песенный чарт Apple Music — релиз взлетел на первое место в альбомном чарте, а в песенном артистам удалось занять 9 строчек из 10.
ДДТ — «Творчество в пустоте»
Чтобы выпустить «Творчество в пустоте», группа ДДТ открыла краудфандинговый сбор. Юрий Шевчук всегда считал, что надо помогать самым слабым, неимущим, больным людям, и не обращался за поддержкой. С этой пластинкой пришлось, ситуация была очень тяжелая: пандемия, постоянные переносы или отмены концертов. Всего за сутки с начала кампании поклонники пожертвовали почти 6 миллионов рублей — и ДДТ установили рекорд российского краудфандинга по суточной сумме сбора. Альбом получился сдержанным и концептуальным. Музыканты осознанно убрали все романтические треки и ярко выраженные хиты, оставив только остросоциальную лирику — «решили собрать книжку без излишеств».
Norah Jones — I Dream Of Christmas
В 2002 году Нора Джонс выпустила дебютный альбом Come Away With Me и сразу же побила все рекорды, получив пять премий «Грэмми» — в том числе за альбом, запись и открытие года. Ее сравнивают с Билли Холидей за тембр голоса и эмоциональный диапазон. Помнят как Элизабет в артхаусном фильме Вонга Карвая «Мои черничные ночи» с Джудом Лоу в роли владельца кафе и собирателя потерянных ключей. В 2004 году она даже поработала с Рэем Чарльзом, записав Here We Go Again и удостоившись «Грэмми» за «запись года».
В дискографии Норы Джонс уже 14 альбомов, I Dream Of Christmas — первый «рождественский». «Я всегда любила рождественскую музыку, но у меня до сих пор не было ни одного праздничного альбома. В прошлом году я обнаружила, что слушаю Funky Christmas Джеймса Брауна и Christmas Album Элвиса. А в январе 2021 года я задумалась о создании собственного рождественского альбома. Это дало мне возможность поработать над чем-то, что я с нетерпением жду».
Да и вообще. Скоро Новый год, самое время подготовить праздничный плейлист. Не так ли?
К 25-летию дебютного альбома Spice группа Spice Girls выпустила его делюкс-переиздание (22 песни!). Также к 25-летию, но уже существования группы, перевыпустили свою пластинку 1996 года американцы R.E.M. Внутри New Adventures In Hi-Fi можно найти альтернативную версию сингла «Leave» и другие бонусы — би-сайды, редкие записи, заметки Патти Смит и Тома Йорка.
В честь десятилетия «Live. Love. A$AP» дебютный микстейп A$AP Rocky официально появился на стримингах. Оттуда пропали песни Purple Swag: Chapter 2 (вместо нее теперь Purple Swag), Kissin' Pink и Out of This World. Зато добавили новую — Sandman, записанную при участии продюсера Clams Casino. Впервые официально послушать теперь можно микстейп Faces от Мака Миллера — спустя семь лет после его записи.
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