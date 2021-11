Музыкальные новинки октября: 40-летие Duran Duran, коллаба Big Baby Tape и kizaru и остросоциальный альбом ДДТ

Norah Jones — I Dream Of Christmas

В 2002 году Нора Джонс выпустила дебютный альбом Come Away With Me и сразу же побила все рекорды, получив пять премий «Грэмми» — в том числе за альбом, запись и открытие года. Ее сравнивают с Билли Холидей за тембр голоса и эмоциональный диапазон. Помнят как Элизабет в артхаусном фильме Вонга Карвая «Мои черничные ночи» с Джудом Лоу в роли владельца кафе и собирателя потерянных ключей. В 2004 году она даже поработала с Рэем Чарльзом, записав Here We Go Again и удостоившись «Грэмми» за «запись года».

В дискографии Норы Джонс уже 14 альбомов, I Dream Of Christmas — первый «рождественский». «Я всегда любила рождественскую музыку, но у меня до сих пор не было ни одного праздничного альбома. В прошлом году я обнаружила, что слушаю Funky Christmas Джеймса Брауна и Christmas Album Элвиса. А в январе 2021 года я задумалась о создании собственного рождественского альбома. Это дало мне возможность поработать над чем-то, что я с нетерпением жду».

Да и вообще. Скоро Новый год, самое время подготовить праздничный плейлист. Не так ли?