Музыкальные новинки октября: 40-летие Duran Duran, коллаба Big Baby Tape и kizaru и остросоциальный альбом ДДТ

Pochta! и «Проспал» — «Синдром отмены»

В 2020 году Pochta! и «Проспал» выпустили по дебютному сольнику «Московский Голем» и «Дискомфорт+». Через год музыканты объединились и записали «Синдром отмены» — депрессивно-меланхоличный, многослойно- перегруженный, трудный в прочтении альбом про личную боль и способы с ней справиться. То, как эти двое используют автотюн — небрежно, много, слишком — настолько отвратительно, что невозможно прекрасно (делаю ставку: именно это мечтал услышать Канье Уэст в начале своего пути).

Пластинка записана нарочито шероховато, с ошибками, выходя за гармонию, она погружает в себя, засасывает, закручивает в водоворот басов и синтезаторов. Это настоящий синдром отмены, то, что чувствует человек, потеряв свою составляющую. Музыкальный критик Олег Кармунин пишет о «Синдроме отмены»: «Это настоящая психоделика. Был такой жанр в Америке — «новые странные», шестидесятническая музыка нового поколения, в эпоху цифрового одиночества. И этот альбом тоже «новый странный», страшный и безумно смелый».