Гречка, «Жарок», «Комсомольск» и еще 27 музыкантов записали альбом-трибьют Цою «Мы вышли из кино 2»

К 60-летию со дня рождения культового рок-музыканта Виктора Цоя сервис VK Музыка представил трибьют-альбом «Мы вышли из кино 2». В нем приняли участие гречка, Дайте танк (!), 25/17 и другие популярные артисты.
Альбом уже доступен для прослушивания. Всего в записи трибьют-альбома приняли участие 30 популярных артистов и фрешменов, в том числе Alai Oli, Анна Ворфоломеева, БИБН, группа ил, Дарья Виардо, Диктофон, Жарок, ZARYA, Комсомольск, Космос на потолке, Cosmo Cartel, Курара, Lurmish, Макодзеба, Парнишка&POLE, R.A.SVET, Settlers и другие. Все музыканты исполняют произведения в своем уникальном звучании, каждый артист сам выбирал песню для кавера.
Название альбома «Мы вышли из кино 2» одновременно отсылает к песне «Фильмы», выпущенной группой «Кино» в 1986 году, и к трибьют-альбому «Мы вышли из кино», который записали в 2017 году.
Напомним, ко дню памяти поэтессы Анны Ахматовой, 5 марта, вышел трибьют-альбом «Я — голос ваш». В записи приняли участи десять артисток — в том числе Полина Гагарина, Тося Чайкина и Лолита.
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