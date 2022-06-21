Гречка, «Жарок», «Комсомольск» и еще 27 музыкантов записали альбом-трибьют Цою «Мы вышли из кино 2»

Альбом уже доступен для прослушивания. Всего в записи трибьют-альбома приняли участие 30 популярных артистов и фрешменов, в том числе Alai Oli, Анна Ворфоломеева, БИБН, группа ил, Дарья Виардо, Диктофон, Жарок, ZARYA, Комсомольск, Космос на потолке, Cosmo Cartel, Курара, Lurmish, Макодзеба, Парнишка&POLE, R.A.SVET, Settlers и другие. Все музыканты исполняют произведения в своем уникальном звучании, каждый артист сам выбирал песню для кавера.

Название альбома «Мы вышли из кино 2» одновременно отсылает к песне «Фильмы», выпущенной группой «Кино» в 1986 году, и к трибьют-альбому «Мы вышли из кино», который записали в 2017 году.