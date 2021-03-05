«Я — голос ваш»: послушайте трибьют-альбом ко дню памяти Анны Ахматовой

Ко дню памяти поэтессы Анны Ахматовой вышел трибьют-альбом «Я — голос ваш». В записи приняли участи десять артисток — в том числе Полина Гагарина, Тося Чайкина и Лолита.
Трибьют-альбом «Я — голос ваш» приурочен ко дню памяти Анны Ахматовой. В этот день, 5 марта 1966 года, поэтесса скончалась в московском Домодедово. Альбом состоит из 10 композиций на стихи Ахматовой, в записи которых приняли участие Полина Гагарина, Елена Темникова, Лолита, Тося Чайкина, Женя Любич, ANIKV, polnalyubvi, IOWA, Эрика Лундмоен и Ах Астахова. Такой выбор неслучаен: стихотворения Анны Ахматовой глубоко затронули каждую из девушек — и поэтому в их исполнении голос поэтессы звучит особенно ярко.
«Мысль создать трибьют-альбом «Я — голос ваш» зародилась от большого уважения к Анне Ахматовой. Мы не просто так остановились на этом названии: в проекте поэтесса «говорит» голосами современных исполнительниц, а ее творчество доносится до аудитории через призму нашей эпохи, продолжая жить и сегодня. При этом мы вложили в альбом важный смысл — сделать так, чтобы всех женщин больше слушали и, главное, слышали», — говорит креативный продюсер ВКонтакте Александра Бостан.
ВКонтакте работала над проектом совместно с лейблом «Первое музыкальное» — одной из крупнейших независимых компаний в сфере российского музыкального бизнеса. Сейчас сборник «Я — голос ваш» эксклюзивно доступен в музыке ВКонтакте или в приложении BOOM, через месяц его можно будет послушать и на других площадках.
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