Группа Евгения Горбунова «Интурист» выступит в баре «Мачты»

Лейблы «Фузз и Дружжба» и «Anchor Lights» привозят в Петербург «Интуриста» — группу музыканта Евгения Горбунова, известного по проектам NRKTK и «ГШ». Впервые с 2019 года «Интурист» выступит в полном составе, а часть вырученных от продажи билетов средств будет направлена на благотворительность.
Организаторы — о группе «Интурист»:
Для коллекционеров эмоций и впечатлений это значит лишь одно — в указанное время и в указанном месте все они встретятся. Евгений Горбунов продолжает нести авангард в массы. Атональные гитары, саксофон и слова, из которых так искусно плетется смысловое кружево, только успевай следить, сделают вечер ни на что не похожим.
Музыка «Интуриста» сначала кажется непростой, но самое главное в ней, что в правильный момент вы все поймете. И это будет очень приятно.
«Едем в Петербург полным составом (Евгений Горбунов — голос, гитара; Дима Мидборн — бас; Виктор Глазунов — барабаны; Андрей Бессонов — кларнет, синтезатор, семплер; Григорий Паровичников — звук, — прим. ред.) впервые с 2019 года? Концерты отменялись и переносились то из-за вспышек болезни, то из-за обострения маразма (в том числе нашего). Не играть три года в СПб — звучит, как абсурд!» — поделились музыканты.
Концерт пройдет 16 июня в баре «Мачты» в «Севкабель Порту», начало в 20:00. Билеты можно найти по ссылке — часть средств с их продажи будет направлена на благотворительность.
Напомним, ранее музыкант Евгений Горбунов записал «Симфонию станков» на Кировском заводе в Петербурге. Треск сварки и звук разрезаемого металла — послушайте прямо сейчас!
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