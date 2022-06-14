Группа Евгения Горбунова «Интурист» выступит в баре «Мачты»

«Фузз и Дружжба» х «Anchor Lights»

Организаторы — о группе «Интурист»:

Для коллекционеров эмоций и впечатлений это значит лишь одно — в указанное время и в указанном месте все они встретятся. Евгений Горбунов продолжает нести авангард в массы. Атональные гитары, саксофон и слова, из которых так искусно плетется смысловое кружево, только успевай следить, сделают вечер ни на что не похожим.

Музыка «Интуриста» сначала кажется непростой, но самое главное в ней, что в правильный момент вы все поймете. И это будет очень приятно.