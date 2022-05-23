Треск сварки и звук металла: Евгений Горбунов («Интурист», «ГШ») записал «Симфонию станков» на Кировском заводе

Впервые подобное музыкальное произведение появилось в 1922 году: тогда композитор Арсений Авраамов представил «Симфонию гудков», где из рева моторов, паровозных и заводских гудков рождался советский индастриал. Спустя 100 лет идеи Авраамова получили второе рождение на Кировском заводе в Петербурге.

В основу музыкальной пьесы «Симфония станков» легли промышленные звуки, записанные в цехах, где делают тракторы, буровые установки и турбины для атомных ледоколов. Подготовка музыкальной композиции проходила в несколько этапов. Вначале была записана библиотека промышленных звуков предприятия. На их основе Горбунов создал музыкальную пьесу, в которой переплелись традиции и авангард, история и современность.

«Главным открытием для меня стало то, как со временем кардинально поменялось восприятие завода — теперь это не тяжеловесный грохочущий бетонно-металлический монстр, а структурированное безопасное пространство с чуткой внутренней экологией, где происходит симбиоз человека и машины. В итоге «Симфония станков» вышла неожиданно нежной и торжественной», — поделился музыкант.