Поп-певица Бритни Спирс вышла замуж за персонального тренера. На свадьбе не обошлось без происшествий

По информации TMZ, бывший муж певицы Джейсон Александр, брак с которым у нее продлился 55 часов, пытался сорвать торжество. Он пробрался на церемонию, открыто сообщал о своем намерении и транслировал происходящее в интернет. После неудачных попыток мужчину задержали стражи правопорядка.

На церемонии бракосочетания присутствовали 100 гостей, включая брата певицы Брайана. Родителей и сестры певицы на мероприятии не было. Как пишет Vogue, подготовкой свадьбы занимался продюсер Джеффри Бэст. Церемония проходила во дворе дома пары.

Обручальные кольца для пары создала ювелир Стефани Готлиб, она же автор других свадебных украшений Бритни Спирс — бриллиантовых серег грушевидной формы, ожерелья с бриллиантом в форме сердца из белого золота и браслета с овальными бриллиантами. А подвенечное платье для Спирс придумала Донателла Версаче.

Напомним, 8 сентября 2021 года Джеймс Спирс, отец певицы Бритни Спирс, подал в суд ходатайство с просьбой освободить дочь от его опеки, которая продолжается с 2008 года. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на адвоката мужчины. А 13 ноября суд в Лос-Анджелесе официально прекратил опекунство Джейми Спирса над его дочерью Бритни Спирс.