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Музыка

«Да, это не пельмени!»: Монеточка рассказала о своей беременности

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Певица Елизавета Гырдымова, известная как Монеточка, сообщила о своей беременности в интервью для YouTube-шоу «А поговорить?» с Ириной Шихман. 

По словам певицы, она находится уже на шестом месяце беременности. Также известен пол будущего ребенка. «У меня будет девочка», — сообщила она. 

Кроме того, Монеточка опубликовала в Instagram* фотографию, на которой показывает округлившийся живот. «Да, это не пельмени!», — иронично прокомментировала она свой снимок.

«Ребятки, спасибо за то, что с вами я могу быть искренней, говорить о всех своих страхах, мечтах, могу высказываться о том, что важно, о своей позиции. Сейчас мне как никогда раньше нужна эта возможность громко и открыто говорить, не давая тревоге и вине томиться внутри, сводить с ума. Мне нужно будущее, нужна надежда и свобода, и я верю, что мы с вами, вопреки всему, заслуживаем эту свободу. По-крайней мере, эта крошка в животе точно заслуживает», — написала исполнительница.

Напомним, в 2020 году певица Монеточка сообщила о своем замужестве. Музыкальная исполнительница опубликовала фотографию с кольцами на безымянных пальцах с гравировкой Love blind. Ее мужем стал продюсер Витя Исаев.

* Meta Platforms, Facebook и Instagram признаны российским судом экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации.

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