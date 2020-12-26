Монеточка вышла замуж. Певица опубликовала фотографию обручальных колец в Instagram

В эту субботу, 26 декабря, певица Монеточка и героиня сентябрьского номера журнала «Собака.ru» в 2018 году сообщила о своем замужестве. Об этом она рассказала в Instagram.
Музыкальная исполнительница опубликовала фотографию с кольцами на безымянных пальцах с гравировкой Love blind. «Сегодня я вышла замуж», — говорится в новом посте Монеточки. Предположительно, ее мужем стал продюсер Витя Исаев.
Напомним, ранее Монеточка выпустила клип на песню «Папина любовница». Главную роль в ролике о тайной женщине отца и том, как тяжело на самом деле ею быть, исполнила актриса Яна Троянова.
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