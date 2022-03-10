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Шнуров сравнил россиян с «евреями в Берлине в 1940-м» в новом клипе «Ленинграда» на песню «Входа нет!»

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Музыкальная группировка «Ленинград» выпустила новую песню «Входа нет!» о притеснении россиян за границей. Шнуров и музыканты заявляют: «Русский — как еврей теперь в Берлине в 1940».

Скриншот клипа на песню «Входа нет!», размещенного на официальном YouTube-канале группировки «Ленинград»

«"Пошел ты *** [куда подальше]", — скажут на работе. Если недоволен — рот закрой. За режим ты? Или сильно против? Да всем насрать уже, ты — просто сорт второй. Да, мозги у нас одной прошивки, вышли мы из-под одних лекал. Может, всем повесят нам нашивки, чтобы отличать издалека. У врача одна надпись в кабинет: "Русским и собакам — входа нет"», — поет Шнуров в куплете. 

Напомним, в начале марта группировка Сергея Шнурова «Ленинград» выпустила клип под названием «Прощай, элита!». Тогда музыкант раскритиковал тех, кто уехал из России в свете нынешней экономической ситуации.

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