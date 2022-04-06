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The Weeknd выпустил новый клип «Out of Time» и ограничил к нему доступ для россиян

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Канадский исполнитель The Weeknd выпустил новый клип на трек «Out of Time». В нем снялась актриса Чон Хо Ен, известная по сериалу «Игра в кальмара». Однако посмотреть его в России не получится. 

Скриншот YouTube

На заблокированное видео обратили внимание в «Канобу». Ролик нельзя найти в результатах поиска на YouTube, а если открывать его по ссылке, то на экране всплывает баннер с информацией, что владелец запретил просмотр клипа в России.

В новом видео «Out of Time», которое стало новым синглом в поддержку альбома Dawn FM, замечена актриса Чон Хо Ен, известная по сериалу «Игра в кальмара». Кроме того, в клипе снялся Джим Кэрри, который участвовал в записи альбома «Dawn FM».

Релиз четвертого студийного альбома «Dawn FM» состоялся 7 января. В первую же неделю он занял первое место в чарте Apple Music в России, а также дебютировал под первым номером в США и еще 125 странах.

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