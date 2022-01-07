Канадский исполнитель The Weeknd выпустил четвертый студийный альбом «Dawn FM». Пластинка открывает новую эру звучания Эйбела Тесфайе — вдохновленную эпохой диско.
«Сейчас вы слушаете 103,5 Dawn FM. Вы слишком долго были в темноте. Пришло время выйти на свет и принять свою судьбу с распростертыми объятиями. Напуганы? Не беспокойтесь. Мы будем там, чтобы держать вас за руку», — говорится в открывающем альбом «Dawn FM» одноименном интро, голос которому подарил актер Джим Керри.
Участие в записи пластинки также приняли Lil Wayne, Tyler, The Creator, а также композитор и продюсер Куинси Джонс.
Впервые о выходе нового альбома The Weeknd рассказал в интервью для сентябрьского номера журнала GQ. Журналист Марк Энтони Грин описал пластинку так: «Музыка врывается в студию как грузовик — судя по всему, новый диск под завязку будет наполнен треками для вечеринок. И вечеринки эти — не простые, а самые крутые из тех, что можно себе представить. Тут Куинси Джонс встречается с Джорджо Мородером, а под ногами светятся белые плитки, как в клипе Майкла Джексона «Billie Jean». Но при этом никакого старья. Никаких «косплеев», как называет их Эйбел. Да, сегодня есть мода на ретрозвук, но здесь совсем другая история. Эта запись свежая и сочная, как мокрая футболка на девушке твоей мечты. Или парне».
Напомним, в 2021 году премия Apple Music Awards впервые была присуждена исполнителям из отдельных стран и регионов мира. Артистом года во всем мире стал The Weeknd, за 10 лет прошедший путь «от загадочного инди-певца до масштабного поп-исполнителя». В России эту награду дали рэперу Скриптониту. Рассказываем обо всех победителях 2021-го — в комментарияхот Apple Music.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.