«Сейчас вы слушаете 103,5 Dawn FM. Вы слишком долго были в темноте. Пришло время выйти на свет и принять свою судьбу с распростертыми объятиями. Напуганы? Не беспокойтесь. Мы будем там, чтобы держать вас за руку», — говорится в открывающем альбом «Dawn FM» одноименном интро, голос которому подарил актер Джим Керри.

Участие в записи пластинки также приняли Lil Wayne, Tyler, The Creator, а также композитор и продюсер Куинси Джонс.